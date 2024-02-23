Σεισμό έχει προκαλέσει στο ΣΥΡΙΖΑ η χθεσινή παρέμβαση Τσίπρα ο οποίος οδηγείται εκ νέου σε εσωκομματικές κάλπες. Η κήρυξη από το βήμα του συνεδρίου χθες, Πέμπτη της νέας εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας, έφερε ταυτόχρονα έντονο παρασκήνιο, ζυμώσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ των στελεχών του κόμματος πρωτίστως για το αντίπαλο δέος του Στέφανου Κασσελάκη. Απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη όπως όλα δείχνουν θα βρεθεί η Όλγα Γεροβασίλη με την «σφραγίδα» της υποψηφιότητάς να μπαίνει πιθανότατα το Σάββατο ενώ ο Διονύσης Τεμπονέρας του οποίου το όνομα ακουγόταν αρκετά δεν θα είναι υποψήφιος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζουν ένα ένα να ανοίγουν σταδιακά τα χαρτιά τους ενόψει της νέας εσωκομματικής αναμέτρησης ενώ γρίφος παραμένει ποια στάση θα κρατήσει ο Παύλος Πολάκης.

Νυχτερινές διεργασίες

Δέκα στελέχη του κόμματος φέρεται να είχαν συνάντηση αργά το βράδυ της Πέμπτης και να κατέληξαν στο πρόσωπο της κυρίας Γεροβασίλη ως το πρόσωπο που θα σταθεί απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο Αντώνης Αντζολέτος, πρόκειται για τους Χρήστο Σπίρτζη, Νικό Παππά, Αλέκο Φλαμπουράρη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Ράνια Σβίγκου, Γιώργο Βασιλειάδη, Θανάση Θεοχαρόπουλο, Κώστα Ζαχαριάδη και Διονύση Καλαματιανό.

Μάλιστα η κυρία η Γεροβασίλη είχε μπαράζ συναντήσεων με τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, τον Σωκράτη Φάμελο, τον Διονύση Τεμπονέρα, τον Γιάννη Ραγκούση αλλά και με άλλους βουλευτές. Η στρατηγική της κυρίας Γεροβασίλη όπως φαίνεται είναι να μην υπάρχει διάσπαση των δυνάμεων απέναντι στον κ. Κασσελάκη.

Ποιοι στέκονται στο πλευρό Κασσελάκη

Τις επόμενες κινήσεις του καταστρώνει όμως και το στρατόπεδο Κασσελάκη στο πλευρό του οποίου εξακολουθούν και παραμένουν στελέχη που τον στήριξαν στην ολιγόμηνη θητεία του. Πρόκειται για σταθερούς υποστηρικτές οι οποίοι μάλιστα φαίνονται πως είναι σίγουρη για την νίκη του. Μεταξύ των υποστηρικτών του είναι η Θοδώρα Τζάκρη, η Δώρα Αυγέρη, ο Πέτρος Παππάς, ο Ευάγγελος Αποστολάκης και η Ραλλία Χριστίδου.

Οι πιθανές ημερομηνίες των εκλογών

Όσον αφορά τις πιθανές ημερομηνίες που θα στηθούν οι εσωκομματικές κάλπες, το τοπίο παραμένει θολό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντώνη Αντζολέτου, 10 Μαρτίου είναι μια πιθανή ημερομηνία ωστόσο για κάποιους δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν τόσο σύντομα οι εκλογές καθώς πρέπει να γίνει πρώτα εκκαθάριση του μητρώου.

Παράλληλα, μέσα Μαρτίου αναμένεται να παρουσιαστεί ο Στέφανος Κασσελάκης στη Θήβα προκειμένου να κάνει την στρατιωτική του θητεία.

Στη συνέχει ακολουθούν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και αυτό της 25ης Μαρτίου που θα είναι δύσκολο να αποφασιστεί από τα στελέχη του κόμματος να γίνουν τότε οι εκλογές.

Ερωτηματικό αποτελεί επίσης ποιοι θα ψηφίσουν στις νέες εκλογές. Αν δηλαδή θα ψηφίζουν νέα μέλη με κάποιο χρηματικό αντίτιμο ή αν θα ψηφίσουν όσοι ψήφισαν και στις εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου.



