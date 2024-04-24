Την άρση ασυλίας του αρχηγού της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, η Ολομέλεια της Βουλής, με ψήφους 258 «ΥΠΕΡ», 8 «ΟΧΙ» και 3 «παρών».
Η υπόθεση του αφορά συκοφαντική δυσφήμιση, μέσω ψευδούς λογαριασμού σε κοινωνικό δίκτυο, που σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε πρώην στέλεχος της Ελληνικής Λύσης, αξιωματικός ε.α του Πολεμικού Ναυτικού.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε εισηγηθεί υπέρ της άρσης ασυλίας του κατά πλειοψηφία με όλα τα κόμματα να τάσσονται υπέρ πλην του ΚΚΕ που δήλωσε «παρών», ενώ το ίδιο είχε ζητήσει και ο ίδιος ο κ. Βελόπουλος.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας, που ζήτησε και πήρε το λόγο, τόνισε ότι «αν και είναι μια υπόθεση η οποία δεν τον αφορά καθόλου τον κ. Βελόπουλο, ο ίδιος επέλεξε να κριθεί ενώπιον του φυσικού του δικαστή».
«Αν και έρχεται προεκλογικά και προφανώς είναι καραμπινάτη περίπτωση καραμπινάτης πολιτικής σκοπιμότητας, παρά ταύτα ο πρόεδρος μας θα βρεθεί ενώπιον του φυσικού του δικαστή για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας», συμπλήρωσε ο κ. Χήτας.
