Άρση ασυλίας του Βελόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής

Η υπόθεση του αφορά συκοφαντική δυσφήμιση, μέσω ψευδούς λογαριασμού σε κοινωνικό δίκτυο, που σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε πρώην στέλεχος της Ελληνικής Λύσης

Κυριάκος Βελόπουλος

Την άρση ασυλίας του αρχηγού της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, η Ολομέλεια της Βουλής, με ψήφους 258 «ΥΠΕΡ», 8 «ΟΧΙ» και 3 «παρών».

Η υπόθεση του αφορά συκοφαντική δυσφήμιση, μέσω ψευδούς λογαριασμού σε κοινωνικό δίκτυο, που σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε πρώην στέλεχος της Ελληνικής Λύσης, αξιωματικός ε.α του Πολεμικού Ναυτικού.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε εισηγηθεί υπέρ της άρσης ασυλίας του κατά πλειοψηφία με όλα τα κόμματα να τάσσονται υπέρ πλην του ΚΚΕ που δήλωσε «παρών», ενώ το ίδιο είχε ζητήσει και ο ίδιος ο κ. Βελόπουλος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας, που ζήτησε και πήρε το λόγο, τόνισε ότι «αν και είναι μια υπόθεση η οποία δεν τον αφορά καθόλου τον κ. Βελόπουλο, ο ίδιος επέλεξε να κριθεί ενώπιον του φυσικού του δικαστή».

«Αν και έρχεται προεκλογικά και προφανώς είναι καραμπινάτη περίπτωση καραμπινάτης πολιτικής σκοπιμότητας, παρά ταύτα ο πρόεδρος μας θα βρεθεί ενώπιον του φυσικού του δικαστή για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας», συμπλήρωσε ο κ. Χήτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

