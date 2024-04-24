«Όσοι θέλουν να συμπεριφέρονται ως ζώα να βγουν στη ζούγκλα», ήταν η πρώτη αντίδραση του Κυριάκου Βελόπουλου στο βίαιο περιστατικό που συνέβη στα έδρανα της Βουλής, όταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Κ. Φλώρος έπιασε από το λαιμό τον Β. Γραμμένο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.

Ο πρόεδρος της Ελλ. Λύσης Κ. Βελόπουλος, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα στην κρίση και τη λογική, που δυστυχώς κάποιοι εδώ μέσα δε διαθέτουν. Πόσα ψέματα μπορεί να πει κάποιος για να δικαιολογήσει μια πράξη βίας».

Πρόσθεσε δε, ότι ο ίδιος δεν περίμενε «ποτέ άνθρωποι στα κοινά να επαναλάβουν πράξεις που έχουν να κάνουν με ζωώδη ένστικτα.... Όσοι θέλουν να συμπεριφέρονται ως ζώα να βγουν στη ζούγκλα και να συμπεριφέρονται έτσι».

Ακολούθως είπε ότι στο κόμμα του «θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με κόσμια ευγενική συμπεριφορά μας ακόμα και στα ζώα...»

Μάλιστα ο κ. Βελόπουλος συνέδεσε το άγριο περιστατικό, με το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια ενώ απευθυνόμενος προς τους βουλευτές της κυβέρνησης και στον πρωθυπουργό είπε « όσοι από εσάς ψηφίσατε τον γάμο ομοφυλοφίλων, να μην πάτε τις Άγιες Μέρες στην Εκκλησία», και πρόσθεσε « Δεν μπορείς να ψηφίζεις αντιχριστιανικό νόμο και να πηγαίνεις στον οίκο τους Θεού χωρίς να έχεις μετανοήσει.. δίνετε λαβή σε ακραίους κύκλους να συμπεριφέρονται έτσι»

Και κατέληξε: «Εδώ είναι κοινοβούλιο δε θα μου κάνει τραμπούκες... ανά θέλει να τραμπουκίσουμε, έξω από εδώ....».

Όσοι από εσάς ψηφίσατε τον γάμο ομοφυλοφίλων δίνετε λαβή σε ακραίους κύκλους να συμπεριφέρονται έτσι

