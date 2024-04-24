Την καταδίκη του στο περιστατικό ξυλοδαρμού του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο από τον ανεξάρτητο βουλευτή, Κωνσταντίνο Φλώρο, εξέφρασε με δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκη, κάνοντας λόγο για πρακτικές των άκρων που δεν συνάδουν με τη Δημοκρατία.

Ο κ. Μαρινάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι οι βιαιοπραγίες, οι πρακτικές των άκρων και η χυδαία ρητορική λαϊκισμού, μας γυρίζουν σε εποχές που η χώρα έχει αφήσει πίσω της ανεπιστρεπτί και η κοινωνία έχει συνολικά απορρίψει.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Μαρινάκη:

Τα όσα συνέβησαν στη Βουλή σήμερα είναι απαράδεκτα και αχαρακτήριστα και δεν συνάδουν με το Δημοκρατικό πολίτευμα.

Βουλευτές μετέτρεψαν σε ρινγκ χώρους του Κοινοβουλίου και αρχηγός κόμματος απειλεί, εμμέσως πλην σαφώς, βουλευτές, προειδοποιώντας τους να μην πάνε στις εκκλησίες το Πάσχα.

Οι βιαιοπραγίες, οι πρακτικές των άκρων και η χυδαία ρητορική λαϊκισμού, μας γυρίζουν σε εποχές που η χώρα έχει αφήσει πίσω της ανεπιστρεπτί και η κοινωνία έχει συνολικά απορρίψει.

Οφείλουμε, ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία να στεκόμαστε απέναντι -και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε- σε όλες αυτές τις λογικές που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού.

Είμαστε απέναντι στη βία, απέναντι στα φαινόμενα εκχυδαϊσμού της Δημοκρατίας, απέναντι σε τραμπουκισμούς και απειλές.





