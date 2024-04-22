ΣΥΡΙΖΑ για δημοσιεύμα FT: Οι αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μυστικής διπλωματίας από πλευράς της κυβέρνησης

«Μετά και τις σημερινές αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών καλούμε τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση να απαντήσουν άμεσα για το εάν ισχύει ή όχι το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα δέχτηκε πιέσεις στο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ, προκειμένου να παραχωρήσει τα αντιπυραυλικά συστήματα S-300 στην Ουκρανία» σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

«Οι αποκαλύψεις των FT επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μυστικής διπλωματίας από πλευράς της κυβέρνησης, όπως και υπό διαμόρφωση κρυφές συμφωνίες για την Ουκρανία, τις οποίες μάλιστα είχε αποκαλύψει ο ίδιος κ. Ζελένσκι με αναρτήσεις του στα social media ευχαριστώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εθνική Αντιπροσωπεία», επισημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, προσθέτοντας ότι «στη διάρκεια του briefing επίσης, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι 'είναι κάτι καλό να συμβαίνει' το να παρεμβαίνουν δημοσιογράφοι ή εξωθεσμικοί παράγοντες για να αλλάζουν ή να τροποποιούνται κυβερνητικά νομοθετήματα, κάτι που αποκάλυψε με ενθουσιασμό ο εκλεκτός υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ και οπαδός του χουντικού συνθήματος ‘Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια' κ. Αυτιάς».

«Μας είπε δηλαδή σήμερα ο κ. Μαρινάκης ότι η κυβέρνηση ακούει και προσαρμόζεται στις παρατηρήσεις τρίτων και "φίλων" της για κρίσιμα νομοσχέδια, την ίδια ώρα που συστηματικά αγνοεί τις θεσμικές επισημάνσεις και τις τροπολογίες της αντιπολίτευσης στη Βουλή» σχολιάζει και συνεχίζει:

«Είναι τουλάχιστον ατυχές να κατηγορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο εκπρόσωπός της τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Χρυσή Αυγή και τις παραφυάδες της όταν έχει συμπεριλάβει στο ευρωψηφοδέλτιό της, προβεβλημένη υμνήτρια του Κασιδιάρη!».

«Όσον αφορά την "κρουαζιέρα' του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, μάλλον ο κ. Μαρινάκης μπερδεύτηκε με τις βουτιές του κ. Μητσοτάκη στο Μαράθι, την ώρα που είχε ξεσπάσει η μεγάλη κρίση στην Μέση Ανατολή» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

