Βίντεο με πλάνα από επεισόδια έξω από το Μέγαρο Μαξίμου δημοσιοποίησε στο Facebook το Δίκτυο Προοδευτικών Αριστερών Φοιτητών, καταγγέλλει την ΕΛΑΣ για αστυνομική βία.

«H στιγμή που οι αστυνομικές δυνάμεις επιτίθενται αναίτια και χτυπούν συνδικαλιστές του Δικτύου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει!» αναφέρει χαρακτηριστικά στη λεζάντα το Δίκτυο Προοδευτικών - Αριστερών Φοιτητών.

Νωρίτερα, το Δίκτυο Προοδευτικών Αριστερών Φοιτητών εξέδωσε ανακοίνωση καταγγέλλοντας -όπως αναφέρουν- την «αναίτια βία της Αστυνομίας και της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Φοιτητές/τριες του Δικτύου Φοιτητών και με την συμμετοχή μελών των φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησαν συμβολικό ακτιβισμό ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια έξω από το Μέγαρο Μαξίμου μεταφέροντας το μήνυμα του μεγάλου σημερινού φοιτητικού συλλαλητηρίου.

Καταγγέλλουμε την αναίτια βία της Αστυνομίας και της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν τρομοκρατουμαστε – Δεν υποχωρούμε. Το φοιτητικό κίνημα θα δώσει τον αγώνα μέχρι τέλους! ΌΧΙ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια! Αγώνας για δημόσια και Δωρεάν παιδεία!».

