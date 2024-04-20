"Είναι μία εξαιρετική ευκαιρία οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, ώστε να αποδοκιμαστεί μία πολιτική συμπεριφορά της κυβέρνησης που περιφρονεί την αυτοδιοίκηση, τους εκλεγμένους δημάρχους, τα δημοτικά συμβούλια, και, εν τέλει, την κοινωνία των πολιτών", επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στη διάρκεια της συνάντησης με τη δήμαρχο Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, με την οποία συζήτησαν για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης.

"Πρέπει να σταματήσει ο κ. Μητσοτάκης να παίρνει αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες, αποκλειστικά με προτεραιότητα το χάιδεμα ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Υπάρχουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχουν πια πολλοί ευρωπαϊκοί πόροι, ας αξιοποιηθούν με προτεραιότητα τη βελτίωση της ζωή των πολιτών", είπε ο κ. Ανδρουλάκης και σχετικά με το παραλιακό μέτωπο υπογράμμισε:

"Για μας είναι προτεραιότητα να αναπτυχθεί σωστά το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, μήκους 40 χιλιόμετρων, ώστε να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών και να αποκτήσει όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, σε σχέση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Αυτό για να το πετύχουμε χρειάζεται και προτείνουμε έναν ενιαίο θεσμό, έναν ενιαίο φορέα σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης του έργου.

Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας περιφρονεί την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών.

Δεν μπορεί να σχεδιάζουν πίσω από κλειστές πόρτες έργα που αφορούν εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, με προτεραιότητα το πως θα έχουν καλές σχέσεις με ισχυρά συμφέροντα".

Για τη δήμαρχο Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, είπε ότι έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και τις αντοχές να πετύχει το καλύτερο δυνατό για τους πολίτες της Καλαμαριάς. Και μαζί με τους υπόλοιπους δήμους, που εμπλέκονται στο παραλιακό μέτωπο, να πετύχουν τις επόμενες δεκαετίας να βελτιωθεί ραγδαία η ζωή όλο τον κατοίκων της Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά της η κ. Αράπογλου τόνισε πως μιας κι έρχονται οι ευρωεκλογές πρέπει να ανοίξουμε τι συζήτηση για τι σημαίνει σχεδιασμός πόλεων στην Ευρώπη.

"Τουλάχιστον να κρατήσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τη βιωσιμότητα των πόλεων", είπε και συνέχισε: "Στην Καλαμαριά με το εξαιρετικό παραλιακό μέτωπο των 6,5 χιλιομέτρων που βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί κάποιοι θέλουν να τα κρατήσουν όλα μέχρι να βρεθεί η βέλτιστη λύση του real estate, στο οποίο εμείς, φυσικά, είμαστε αντίθετοι, συνεχίσουμε να παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για το αυτονόητο. Δηλαδή για ελεύθερο παραλιακό μέτωπο, με περιβαλλοντικές και ποδηλατικές διαδρομές, με δράσεις πολιτισμού και ναυταθλητισμού, όπως γίνεται σε όλες τις ωραίες πόλεις του κόσμου και της Ευρώπης, μιας και είμαστε στις ευρωεκλογές".

Παράλληλα τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται κοντά σε αυτές τις προσπάθειες του Δήμου.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Ανδρουλάκης περιόδευσε στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς, συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνόδευαν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές Θοδωρής Ζαγοράκης, Κώστας Χρυσόγονος, Ηλίας Κικίλιας, Νίκος Ξυλούρης, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Κωνσταντίνα Αδάμου, Στεφανία Τανιμανίδου, Μυρτώ Σαμαρά, Χριστίνα Αλιρη και Κατερίνα Πλέσια- Ευσταθοπούλου, ο εκπρόσωπος Τύπου Θανάσης Γλαβίνας και στελέχη του κόμματος.

Έπειτα από τη σύντομη περιοδεία, ο κ. Ανδρουλάκης κάθισε σε καφέ της Καλαμαριάς μαζί με τους υποψήφιους του κόμματος του.

Πηγή: skai.gr

