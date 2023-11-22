Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης κατέβηκε σήμερα Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να συμμετάσχει στην πορεία των αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι αντιδρούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, και ανήρτησε βίντεο στο Instagram.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, μια διαδηλώτρια είχε διάλογο με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο διάλογος



«Η Αριστερά πρέπει να σκύψει το κεφάλι της στον λαό. Τον λαό που τον έχει προδώσει κ. Κασσελάκη» ανέφερε η γυναίκα, μιλώντας σε έντονο ύφος.



«Ελένη, υπό τις συνθήκες τις οποίες υπήρξαν τότε όντως ήταν πολύ δύσκολη η στάση της Αριστεράς. Για αυτό και ο Αλέξης έλεγε προεκλογικά φέτος το ’23, έλεγε ότι ερχόμαστε πρώτη φορά Αριστερά. Ο γέγονε, γέγονε» απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε ανάρτησή του στο Instagram για τη συμμετοχή του στην πορεία λίγο αργότερα, ο κ. Κασσελάκης σχολίασε τα εξής:



«Πόσοι τολμάνε να έρθουν εδώ μέσα στον κόσμο να μιλήσουν;



Απροειδοποίητα.



Αδιαμεσολάβητα.



Δώστε μας την ευκαιρία» τονίζει ο κ. Κασσελάκης στην ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

