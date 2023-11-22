Ανδρουλάκης: Δεν υπάρχει πια ο φόβος των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υπάρχει η ισχυρή προοδευτική εναλλακτική πρόταση

«Τα προβλήματα δεν έχουν πράγματι, χρώμα και κόμμα, οι ευθύνες όμως έχουν συγκεκριμένο και χρώμα και κόμμα,κ. Μητσοτάκη», απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στον πρωθυπουργό, στην ομιλία του στη Προ Ημερησίας Διάταξης συζήτηση στη Βουλή για την πορεία ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης μάλιστα τόνισε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό:« Η συνθήκη " Ανεχτείτε μας", δεν ισχύε . Δεν υπάρχει πια ο φόβος των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υπάρχει η ισχυρή προοδευτική εναλλακτική πρόταση».

Ανεβάζοντας τους τόνους της κριτικής του, υπογράμμισε: «Κυβερνάτε 5 χρόνια. Οι υποψήφιοι που στηρίξατε, διοικούσαν 11 από τις 13 περιφέρειες. Μιλούσατε την ίδια πολιτική γλώσσα, για να χρησιμοποιήσω το δικό σας δόγμα. Τι πήγε λοιπόν στραβά; Και γιατί να σας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες ότι τώρα θα το κάνετε καλύτερα. Εδώ και 5 χρόνια σε κάθε λάθος σας, σε κάθε αστοχία σας αρκούσε απλά να εκστομίσετε τρεις λέξεις: «Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ». Αυτή η συνθήκη, πάρτε το χαμπάρι, άλλαξε άρδην. Το «φταίνε οι προηγούμενοι» δεν πιάνει πια γιατί πλέον εσείς είστε οι προηγούμενοι και είστε αντιμέτωποι με τα προβλήματα που δεν λύσατε και αυτά που δημιουργήσατε. Σταματήστε να κραδαίνετε το εκλογικό σας ποσοστό ως καθαρτήριο των ευθυνών σας. Βγάλτε τις παρωπίδες της αλαζονείας σας. Προσβάλετε την εμπιστοσύνη και όσων σας ψήφισαν με τέτοιες συμπεριφορές».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε ότι η συναίνεση υπάρχει αλλά πρέπει να υπάρχει και η διάθεση γι αυτήν καθώς τέτοιου μεγέθους προκλήσεις επιβάλουν συνεννόηση και εθνικές λύσεις.

« Δεν μπορεί να είναι άλλοθι για όλες τις ευθύνες η κλιματική κρίση. Η μαγική λέξη είναι η " Ανθεκτικότητα"», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επικρίνοντας ταυτόχρονα τη κυβέρνηση πώς χρησιμοποιεί αλά καρτ κι απαξιώνει τα επιστημονικά ινστιτούτα, όπως το Αστεροσκοπείο και το σύστημα Κοπέρνικος για τίς προειδοποιήσεις τους .

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι δυο χρόνια το υπουργείο για τη Πολιτική Προστασία είναι ένα κέλυφος αδειανό, καθ' ομολογία του αρμόδιου υπουργού και δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ενώ αναγγέλλεται η αλλαγή του . «Για εμάς είναι μια ακόμη απόδειξη της ψευδεπίγραφης μεταρρυθμιστικής σας ατζέντας. Δεν κάνετε μεταρρυθμίσεις, αρκείστε σε απλές διαρρυθμίσεις και αλλαγές βιτρίνας . Σκοπός σας δεν είναι να παρέμβετε μεταρρυθμιστικά για να αντιμετωπίσετε χρόνιες παθογένειες, αλλά στόχος σας είναι να φαίνεται ότι κάτι αλλάζει ενώ όλα μένουν απολύτως ίδια για να διατηρούνται μικροεξουσίες», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ασκώντας δριμεία κριτική στη κυβέρνηση ανέφερε ότι δεν έχει καν εντοπίσει τους κινδύνους και πώς η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει ακόμα επικαιροποιήσει τους χάρτες Πολιτικής Προστασίας όπως θα έπρεπε.

Για τη καταστροφή στη Θεσσαλία ανέφερε πώς η ανασυγκρότηση της δεν μπορεί να εξαντλείται σε μια εταιρεία διαχείρισης υδάτων αλλά απαιτείται ολιστικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει την αναγέννηση του παραγωγικού μοντέλου, ανθεκτικές υποδομές και αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης.

Επανέλαβε την πρόταση που είχε καταθέσει στη ΔΕΘ για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα, μια task force στα ευρωπαϊκά πρότυπα, που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια και την ταχύτητα, αποτελούμενη από τον πρωθυπουργό, τους αρμόδιους υπουργούς και τον περιφερειάρχη και θα συνεπικουρείται από μια ομάδα τεχνοκρατών και ειδικών και θα λύνει άμεσα τα προβλήματα και τίς δυσλειτουργίες. «Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό να κάνει στη Θεσσαλία, στον Έβρο, στη Ρόδο, στην Εύβοια και όπου επλήγησαν οι άνθρωποι του μόχθου, ό,τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατά την αποκατάσταση της Ηλείας. Όπου ακόμα και σήμερα εκεί, υλοποιούνται ή δημοπρατούνται έργα του πρώην «Ταμείου Μολυβιάτη», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε ειδικότερη μνεία στα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες τονίζοντας οτι η αναγέννηση του παραγωγικού μοντέλου στις πληγείσες περιοχές πρέπει να γίνει με όρους ανθεκτικότητας των αγροτικών συστημάτων και προστασίας της βιοποικιλότητας και ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία.

Ειδικότερα για τον Έβρο ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου το ΠΑΣΟΚ θα οργανώσει ημερίδα με την τοπική κοινωνία και τους επιστήμονες, για την αναζωογόνηση του σπάνιου οικοσυστήματος της Δαδιάς και των καμένων εκτάσεων σε Ροδόπη και Έβρο, με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης και διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

