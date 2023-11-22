Κασσελάκης: Η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με Τσακαλώτους και Κατρούγκαλους έχει λήξει

Στην πορεία των ελευθέρων επαγγελματίων προς το υπουργείο Οικονομικών που διαμαρτύρονται για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο συμμετείχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.
Σε δήλωσή του ανέφερε: «Η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με Τσακαλώτους και Κατρούγκαλους ήταν μνημονιακή. Αυτή η εποχή έχει λήξει. Πλέον η Νέα Δημοκρατία αναλαμβάνει τον μανδύα της φοροεπιδρομής, εμείς θέλουμε δίκαιη φορολόγηση και αξιοπρέπεια για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους».
Όλη η δήλωση του κ. Κασσελάκη: «Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο προς όλους ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε ψέματα προεκλογικά, αυξάνει φόρους, αυξάνει εισφορές, όσο έλεγε για μειώσεις φόρων. Εκθειάζει δήθεν την επενδυτική βαθμίδα και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τώρα έρχεται ο λογαριασμός στους ανθρώπους που δεν αξίζουν τέτοια αδικία.
Η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με Τσακαλώτους και Κατρούγκαλους ήταν μνημονιακή. Αυτή η εποχή έχει λήξει. Πλέον η Νέα Δημοκρατία αναλαμβάνει τον μανδύα της φοροεπιδρομής, εμείς θέλουμε δίκαιη φορολόγηση και αξιοπρέπεια για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.