Κασσελάκης: Η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με Τσακαλώτους και Κατρούγκαλους έχει λήξει

Στην πορεία των ελευθέρων επαγγελματίων προς το υπουργείο Οικονομικών που διαμαρτύρονται για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο συμμετείχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Σε δήλωσή του ανέφερε: «Η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με Τσακαλώτους και Κατρούγκαλους ήταν μνημονιακή. Αυτή η εποχή έχει λήξει. Πλέον η Νέα Δημοκρατία αναλαμβάνει τον μανδύα της φοροεπιδρομής, εμείς θέλουμε δίκαιη φορολόγηση και αξιοπρέπεια για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους».

Όλη η δήλωση του κ. Κασσελάκη: «Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο προς όλους ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε ψέματα προεκλογικά, αυξάνει φόρους, αυξάνει εισφορές, όσο έλεγε για μειώσεις φόρων. Εκθειάζει δήθεν την επενδυτική βαθμίδα και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τώρα έρχεται ο λογαριασμός στους ανθρώπους που δεν αξίζουν τέτοια αδικία.

