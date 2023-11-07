«Θα ήθελα μια αντιπολίτευση να μπορεί να είναι συμπεριληπτική. Να μπορεί να αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος για να αντιμετωπίσει τις ασυμμετρίες που έχει η χώρα. Αυτή η αντιπολίτευση στεγάζεται στο ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ και εγώ, όπως είπε ο Κώστας Σημίτης γιατί άλλωστε στη δική μας πολιτική προσχώρησαν όλοι», υπογράμμισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος χειροκροτούμενος στην καταληκτική του παρέμβαση με την οποία συνόψισε το τριήμερο συνέδριο του e-kyklos.

«Απαιτείται να διαχειριστεί συμπεριληπτικά τα διαχρονικά σύμβολα», συμπλήρωσε, και πρόσθεσε πώς έκανε καλά ο κ. Μητσοτάκης και πήγε και στη μία και στην άλλη εκδήλωση.

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι η χώρα έχει ανάγκη από θεσμικά αντίβαρα, από ένα κόμμα προοδευτικό που θα αναλάβει πολιτικό κόστος και δεν θα λαϊκίζει καθώς η κυβέρνηση χάνει μέρος της εκλογικής της νομιμοποίησης. Ωστόσο παρατήρησε ότι είναι δύσκολο να δημιουργηθεί το αντίβαρο της αντιπολίτευσης με αυτοδύναμη πολιτική πρόταση κι εφόσον δεν προκύψει πρέπει να αναζητηθεί συνεργασία εντός του συνταγματικού πλαισίου.

Εκτίμησε για το θέμα αυτό πως βρισκόμαστε σε ενδιάμεση φάση μέχρι τις Ευρωεκλογές και ο ανταγωνισμός ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ για το ποιός θα είναι το δεύτερο κόμμα και άρα η ουσιαστική αντιπολίτευση είναι αναμενόμενος. «Δικαιούται το ΠΑΣΟΚ να διεκδικεί να γίνει δεύτερο κόμμα με όσα ανέλαβε για την αντιμετώπιση της κρίσης. Κι ο ΣΥΡΙΖΑ θα θελήσει να παραμείνει», επισήμανε.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος σχολίασε ως πολυτέλεια τη συζήτηση για το πόσο θα είναι το αφορολόγητο τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών όταν έχουν ανακοινωθεί κι επιβληθεί σκληρά φορολογικά μέτρα κατά τη διάρκεια της κρίσης. «Άμα δεν μπορείς να αναλάβεις πολιτικό κόστος είσαι λαϊκιστής» είπε, ενώ χαρακτήρισε ως μάχη οπισθοφυλακής να μην αλλάξει το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. «Χρειάζεται όμως όχι απλώς μια αλλαγή αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα απελευθερώσει τα δημόσια πανεπιστήμια και θα θέσει τους κανόνες για τα μη κρατικά».

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά ο κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι ήταν σωστό ότι συνομίλησαν τηλεφωνικά για τη κρίση στη Μ. Ανατολή οι κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν. Συμφώνησε με την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ότι τα γεγονότα δεν επηρεάζουν τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας. «Η έρευνα της Μέτρον- Ανάλυσις δείχνει την κοινωνία να θέλει μια άλλη πολιτική με την Τουρκία κι είναι αισιόδοξη ένδειξη αλλά δεν έχουμε ακόμη τις πολιτικές προϋποθέσεις για να διαμορφωθεί μια νέα πολιτική με την Τουρκία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να αφήνονται τα πράγματα να τρέχουν σε βάθος χρόνου γιατί σε πνίγουν. Το δείχνει η κρίση Ισραήλ- Παλαιστινίων», τόνισε.

Για τη πολεμική διένεξη Ισραήλ - Χαμάς και τα προβλήματα παγκόσμιας ισορροπίας και ασφάλειας που αναδεικνύει, ο κ. Βενιζέλος μίλησε για ένα φαινόμενο ρευστοποίησης σ΄όλο τον κόσμο. Πρόσθεσε ότι δεν έχουμε σήμερα ένα Διεθνές όργανο για την διατήρηση της ειρήνης, καθώς ο ΟΗΕ αποδυναμώθηκε από ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, την Ρωσία, με τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η κρίση στη Μέση Ανατολή προβάλλει την ανάγκη να ανασυσταθεί ένα διεθνές σύστημα ασφάλειας. Ο ρόλος της Δύσης εξαρτάται από την εσωτερική συνοχή στις ΗΠΑ και το ρόλο της Ινδίας. Το πού γέρνει η Ινδία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις. Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά ότι η αμυντική της ασφάλεια στηρίζεται στις ΗΠΑ, μέσω του ΝΑΤΟ και μακάρι η Ευρώπη να στηρίξει τις ΗΠΑ, αν χρειαστεί στο μεταβατικό στάδιο, που φοβάμαι πως μπορεί να προκύψει στις επόμενες εκλογές».

Ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν και μίλησαν στο τριήμερο συνέδριο του e-kyklos, τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζώρτζ Τσούνη για την ομιλία του κι όσους το παρακολούθησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

