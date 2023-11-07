Απάντηση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη έδωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, μετά την απαξιωτική αναφορά του για την περίοδο της διακυβέρνησης Σημίτη.

"Τι δουλειά έχω με εκείνους που έχουν σπαταλήσει τόσα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού" είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης, διευκρινίζοντας γιατί δεν πήγε στην εκδήλωση προς τιμήν του πρώην πρωθυπουργού.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά:

"Αν στην εκδήλωση για τον Κώστα Σημίτη ερχόταν ο Σ. Κασσελάκης θα ήταν πολιτισμική ανατροπή αν απλά δεν ερχόταν ήταν αναμενόμενο

το ότι δεν ήρθε και έβρισε χυδαία την διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ επι Σημίτη δημιουργεί αποστροφή στον κόσμο του κέντρου, αφού πριν έκανε το ίδιο με τον κόσμο

της αριστεράς.Προσεχώς: ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ"

Πηγή: skai.gr

