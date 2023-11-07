Στη σύλληψη από την αστυνομία, 21χρονου οπαδού που πέταξε κροτίδα στο ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στο γήπεδο «Καραϊσκάκη», με συνέπεια τον τραυματισμό του παίκτη των «πρασίνων» Χουάνκαρ, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα social media ο Γιάννης Οικονόμου.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, «ο υπαίτιος εντοπίστηκε, σε σύντομο επιχειρησιακά χρονικό διάστημα, και παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη».

«Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εγρήγορση και υλοποιεί εντατικά το σχεδιασμό της, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης και της επιτήρησης όσο και σε εκείνο της καταστολής. Ανυποχώρητα και με μηδενική ανοχή» ξεκαθαρίζει ο υπουργός.



Η ανάρτηση του Γιάννη Οικονόμου



Πηγή: skai.gr

