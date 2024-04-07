«Ένα είναι βέβαιο. Το πάθος σας είναι ανεπανάληπτο, πρωτόγνωρη η συσπείρωση. Αυτή η αυλαία του 15ου συνεδρίου μας δίνει πρόσθετη αισιοδοξία. Μετατρέπεται σε νέα ελπίδα για την Ελλάδα, σε νέα ελπίδα για την Ευρώπη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 15ου συνεδρίου της ΝΔ.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το ΕΛΚ θα είναι και πάλι ο μεγάλος νικητής των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου και πως το συνέδριο ανέδειξε πόσο πολύτιμη υπήρξε όλες αυτές τις δεκαετίες η προσφορά της ΝΔ.

«Αυτό σημαίνει ηγεσία», είπε αναφερόμενος στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. «Ήμασταν αυτοί που σταθήκαμε στο πλευρό της Ευρώπης σε κάθε κρίση», ανέφερε ενώ επ' αυτού αναφέρθηκε στην πανδημία, στην ελληνική πρόταση του ενιαίου ψηφιακού διαβατηρίου, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, στο μεταναστευτικό όταν η πρόεδρος της Κομισιόν ήρθε στο ευρώ, στο μεταναστευτικό, στη στήριξη της αμυνόμενης Ουκρανίας. «Είμαστε η ΝΔ υπεύθυνη και συνεπής δύναμη που είναι έτοιμη να συμβάλλει στις νέες προκλήσεις», υπογράμμισε.

«Μιλώ ακόμα για την σφυρηλάτηση της συνοχής στις κοινωνίες όλων των ευρωπαϊκών λαών. Πρόκληση και η απάντηση στο λαϊκισμό. Πρόκειται για έναν από τους μεγάλους κινδύνους που διατρέχει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εχει διαφορετικά πρόσημα, ακροδεξιά ή ακροαριστέρα. Οι λαϊκιστές δημαγωγοί θέλουν να υψώνουν τεχνητούς διαχωρισμούς. Όπως είπε και η Ούρσουλα είναι κάτι που η Ελλάδα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ποτέ δεν θα επιτρέψουμε να συμβούν ξανά αυτά που έγιναν την περασμένη δεκαετία. Η οικονομική κρίση κράτησε περισσότερο στην Ελλάδα γιατί ο λαϊκισμός την εμπόδισε να αναταχθεί. Λίγο παραπέρα είναι η πλατεία Συντάγματος. Θυμόμαστε ξανά τις δύο όψεις του ψέματος να ενώνονται σε αντιευρωπαϊκές, δήθεν αντισυστημικές εκδηλώσεις», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα από ουραγός στην οικονομία είναι πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη

«Πρέπει να ξανακάνουμε την ήπειρό μας ανταγωνιστική. Είμαι από τους πρώτους υπερμάχους της έκδοσης ευρωομολόγου που θα θωρακίσει την Ευρώπη συνολικά. Και σε αυτούς που λένε ότι αυτά δεν γίνονται, τους απαντώ ότι αυτά λέγανε και το 2020 αλλά τελικά τους πείσαμε και δημιουργήσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι ευρωεκλογές του Ιουνίου είναι καθοριστικές. Απαιτώντας να βγουν ευρωβουλευτές με ευρωπαϊκή λογική και εθνική φωνή. Ελπίζουν στην αντιπολίτευση αλλά δεν θα τους κάνουμε το χατίρι, να παραμορφωθεί η εντολή που έλαβε η κυβέρνηση πριν μερικούς μήνες. Έχουμε περιθώρια για πειραματισμούς;», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στο πλευρό του κυπριακού λαού για τη δίκαιη λύση του κυπριακού. Πρέπει να κλείσει αυτή η τραγωδία. 50 χρόνια. Υπάρχει και μαύρη επέτειος, τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Όσο πιο ισχυρή είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη, τόσο πιο ισχυρός είναι ο ελληνισμός στην Ευρώπη, τόσο πιο ισχυρή η Κύπρος στην Ευρώπη. Ελλάδα και Κύπρος είναι ένα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι όλοι αναγνωρίζουν πως η Ελλάδα από ουραγός στην οικονομία είναι πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη, αυξάνονται οι επενδύσεις, μειώνεται η ανεργία, περιορίζεται το δημόσιο χρέος, αυξάνονται μισθοί και συντάξεις.

«Μειώνουμε την απόσταση στην Ευρώπη και θέλουμε να τη μειώσουμε παντού. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε αρωγό την ΕΕ», σημείωσε φέρνοντας για παράδειγμα τα έργα στην υγεία με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Ποιοι θέλουν να ανακόψουν αυτή την πορεία. Τους ξέρουμε. Ο κ. Κασσελάκης δεν το κρύβει, έχει στη ψυχή του τον κ. Πολάκη. Δεν άλλαξε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν. Ξέρει να μολύνει τον πολιτικό διάλογο με τοξικότητα. Δείχνει βασική άγνοια για βασικά πράγματα στον τόπο μας. Δεν γίνεται να ζητά επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές όταν το κόμμα του την καταψήφισε και στις ευρωεκλογές. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να βάψει το ΠΑΣΟΚ με τα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ», συνέχισε.

«Εγώ δεν έκρυψα ποτέ τα προβλήματα. Πρώτος ανέλαβα την ευθύνη. Η πορεία όμως είναι διαρκούς προόδου παρά τις δυσκολίες και δεν πρέπει να διεξαχθεί προεκλογική εκστρατεία όλο ψέματα. Δημιουργούν ανοσία στην ανοησία. Πολύ περισσότερο δεν έχει θέση σήμερα η εργαλειοποίηση του πόνου όπως συμβαίνει με το εθνικό τραύμα των Τεμπών. Λες και υπάρχουν Έλληνες που θλίβονται περισσότερο από αυτή την τραγωδία. Στο δρόμο προς τις κάλπες έχουμε χρέος όλοι να γυρίσουμε την πλάτη στο διχασμό», σημείωσε.

Μητσοτάκης: Η αντιπολίτευση υπονομεύει διαρκώς τα βήματα που γίνονται

«Πολλές φορές μοιάζει αυτός ο πόλεμος άνισος. Ξέρουμε ότι οι παθογένειες είναι ριζωμένες. Τα δικά μας αποτελέσματα κρίνονται στον περιορισμένο χρόνο των εκλογικών τόξων. Ξέρουμε καλά ότι η αντιπολίτευση υπονομεύει διαρκώς τα βήματα που γίνονται. Γιατί βήματα γίνονται. Ας είναι. Αυτό είναι το κόστος της πρωτοπορίας. Ούτε επαναπαυόμαστε, ούτε χαμηλώνουμε τον πήχη των προσδοκιών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση κάνει το καλύτερο που μπορεί απέναντι στην ακρίβεια και μίλησε για τη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ανακαίνιση των νοσοκομείων, για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και για τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, για το δημόσιο στην υπηρεσία του πολίτη.

«Πρέπει η αξιοκρατία να αντικαταστήσει τη γραφειοκρατία. Έχω μιλήσει για τις προσλήψεις 27.000 καθηγητών και δασκάλων στα σχολεία. Θέλω να εισπράξω και το ίδιο χειροκρότημα για το γεγονός ότι αυτοί οι 27.000 αξιολογούνται επιτέλους. Έτσι ο επαγγελματισμός θα κερδίσει των ωχαδερφισμό. Είναι μάχη που απαιτεί χρόνο και δουλειά», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το συνέδριο έδωσε την ευκαιρία «να αντλήσουμε διδάγματα, να χαράξουμε πορεία στο μέλλον». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η ενότητα και πως είναι κατάκτηση «να με προσφωνεί ο προηγούμενος πρόεδρος ΝΔ» και ανέφερε απόσπασμα από την ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

«Αυτό το κείμενο εξακολουθεί να είναι τόσο επίκαιρο. Αποτελεί νήμα πάνω στο οποίο κινήθηκε και κινείται το κόμμα μας. Μεγαλώνει την επιρροή του. Καταφέραμε να γίνουμε ο φορέας πλειοψηφικού ρεύματος. Έτσι έγινε με το κίνημα «μένουμε Ευρώπη» τα πέτρινα χρόνια της κρίσης. Οι ίδιες δυνάμεις συμπαρατάχθηκαν στην επανεκκίνηση το 2019 και στον εκλογικό θρίαμβο του 2023. Κάτι είδαν αυτοί οι πολίτες και μας ψήφισαν, ειδικά οι πολίτες πιο φτωχών λαϊκών περιφερειών. Είναι μια βαριά σκυτάλη. Η ΝΔ αποδείχθηκε έτσι ο ανθεκτικότερος σχηματισμός της μεταπολίτευσης», τόνισε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας πως το «συμφέρον της πατρίδας είναι πάντα η σταθερή πυξίδα μας».

Μητσοτάκης: Ψήφος στη ΝΔ στις εκλογές λέει ναι στη σταθερότητα και την πρόοδο της

«Από το 15ο συνέδριο δεν μένουν μόνο τα συμπεράσματά του. Οι θέσεις της ΝΔ για την Ευρώπη του αύριο και οι διεκδικήσεις μένουν που θα έχει στο εξής από τις Βρυξέλλες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ είπε ότι ένα θετικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές «θα μας δώσει ώθηση ώστε η Ελλάδα το 2027 να δρέψει τους καρπούς που δικαιούται».

«Ναι, μιλώ για κινδύνους. Κόμματα που δεν μπορούν να εισηγηθούν μία λύση, το μόνο που εισηγούνται είναι να κοπούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην πατρίδα μας», επισήμανε. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι καμία επιμέρους διαφωνία δεν νοείται να οδηγεί σε συνολική απόρριψη. «Ας τα ζυγίσουμε όλα με το πραγματικό τους βάρος. Να απλωθούμε σε όλη την Ελλάδα εξηγώντας τη σημασία αυτής της εκλογικής σύγκρουσης. Να μιλήσουμε για το έργο που γίνεται και έχει δρομολογηθεί χωρίς να αρνούμαστε αστοχίες. Να διαβάζετε τον εβδομαδιαίο απολογισμό για να δείτε πόσα πολλά γίνονται. Θα απαντήσουμε με επιχειρήματα και όχι με συνθήματα. Απέναντί μας έχουμε την αντιπολίτευση των υπαρκτών προβλημάτων. Ψήφος στη ΝΔ στις εκλογές λέει ναι στη σταθερότητα και την πρόοδο της πατρίδας, σημαίνει ναι σε μια καλύτερη Ευρώπη. Πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας κρύβεται και το δικό μου όνομα για να διεκδικήσω και να πάω πιο δυνατός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τη χρειάζομαι αυτή τη δύναμη την επόμενη ημέρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Στον κόσμο των μύθων που θέλουν κάποιοι να ζουν ακούω διάφορα σενάρια. Τους απαντώ, μένουμε Ευρώπη και θέλουμε πρόεδρο την Ούρσουλα Φον Ντε Λαίεν και μένουμε Ελλάδα με ΝΔ και Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή. Και την Ούρσουλα ξανά πρόεδρο της Ευρωπαϊκής επιτροπής για μια πενταετία ακόμα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ενώ είπε ότι την επόμενη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι της ΝΔ και μετά «θα πάμε πόρτα πόρτα να δώσουμε τη μάχη για να πετύχουμε ακόμα μια μεγάλη εκλογική νίκη».

