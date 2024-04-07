Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο.

Η συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Ράμμο στην έδρα της ΑΑΔΕ στο Μαρούσι έρχεται στον απόηχο της απόφασης του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε ομόφωνα αντισυνταγματικός ο νόμος του 2021 που εφαρμόστηκε στην υπόθεση παρακολουθήσεων του κ. Ανδρουλάκη απαγορεύοντας την ενημέρωση του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με ομόφωνη απόφαση της Oλομέλειας έκρινε ότι είναι υπέρμετρο το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης ενημέρωσης όσων θίγονται τα δικαιώματά τους από παρακολουθήσεις, έστω κι αν η επίκληση είναι λόγοι εθνικής ασφάλειας και ως εκ τούτου κρίθηκαν οι συγκεκριμένες διατάξεις ανίσχυρες και αντισυνταγματικές.

Μετά ταύτα η υπόθεση Ανδρουλάκη επιστρέφει στην Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων η οποία οφείλει να την χειριστεί υπό το φως των νέων δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η σύνθεση της Αρχής αυτής με νεότερο νόμο έχει αλλάξει, όπως επίσης ότι και η νομοθεσία για το απόρρητο έχει αλλάξει με νεότερο νόμο του 20022 ο οποίος όμως δεν κρίθηκε από το ΣτΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.