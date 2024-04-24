Για το θέμα των δαπανών περί Υγείας μίλησε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας σήμερα, Τετάρτη στο OPEN TV και ζητώντας να είναι τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ.

«Κατά τη γνώμη μου οι δαπάνες για την Υγεία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ. Πρέπει να είναι κάτι δυναμικό. Μπορείς να φέρεις τεράστια ανάπτυξη και αποκέντρωση επενδύοντας στην Υγεία. Εάν δεν επενδύσουμε στην Υγεία και στην Παιδεία τότε τι κάνουμε σε αυτή τη χώρα;» διερωτήθηκε.

Και συνέχισε λέγοντας «μακάρι οι δαπάνες για την Υγεία να είναι 7% και 8% και αυτό να δημιουργήσει μια αποκεντρωμένη ανάπτυξη. Αυτό είναι το βασικό».

Ωστόσο, η τοποθέτηση αυτή του Στέφανου Κασσελάκη προκάλεσε αντιδράσεις καθώς οι δαπάνες για την Υγεία μετά και την πανδημία, έχουν ανέλθει στο 5,7%.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Τα λεγόμενα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Σε ανάρτησή του την οποία συνοδεύει από διαγράμματα, ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «ζητάει να μειώσουμε τις δαπάνες για την υγεία» υπενθυμίζοντας ότι το 2022 ήταν στο 5,1% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, και «τώρα τις υπολογίζουμε περίπου στο 5,8% του ΑΕΠ».

Ο υπουργός Υγείας σημειώνει, μάλιστα, ότι «η δημόσια δαπάνη από 8.634 εκατ. το 2018 έχει φτάσει στα 10.881 το 2022 και έχει επιπλέον αύξηση το 2023 και 2024».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο @skasselakis ζήτησε σήμερα στο @opentvgr ότι οι δαπάνες για την Υγεία πρέπει να πάνε τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με την @StatisticsGR το 2022 ήταν ήδη 5,1% και ανέβηκαν και το 2023 και ανεβαίνουν εκ νέου του 2024. Τώρα τις υπολογίζουμε περίπου στο 5,8% του ΑΕΠ. Άρα ο Πρόεδρος του @syriza_gr ζητάει να τις μειώσουμε. Η δημόσια δαπάνη από 8634 εκατ. το 2018 έχει φτάσει 10881 το 2022 και έχει επιπλέον αύξηση το 2023 και 2024»

Νέα Αριστερά: Βαθιά άγνοια για τις ανάγκες της κοινωνίας

Ανακοίνωση μετά τις δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη εξέδωσε και η Νέα Αριστερά σχολιάζοντας ότι «κάθε φορά που ο κ. Κασσελάκης μιλά αναλυτικά για το πρόγραμμά του, αποκαλύπτεται η βαθιά άγνοιά του τόσο για τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας όσο και για το πρόγραμμα του κόμματος του οποίου ηγείται», σχολιάζοντας ότι «το ‘ελληνικό του όνειρο' είναι η άλλη όψη της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας».

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σημερινή του συνέντευξη δήλωσε πως η δημόσια επένδυση για την υγεία ‘πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ'» και πως «είναι προφανές πως δεν έχει ιδέα σε τι κατάσταση έχει περιέλθει η δημόσια υγεία από τις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη». Αυτό γιατί, συνεχίζει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Κασσελάκης έχει ‘ψαλιδίσει' όχι μόνο όσα υποσχόταν το κόμμα του στις τελευταίες εθνικές εκλογές (7.5%) αλλά αγνοεί και την υφιστάμενη δαπάνη των πολιτικών διάλυσης και υποχρηματοδότησης της δημόσιας υγείας και του ΕΣΥ». Επ' αυτού αναφέρει η Νέα Αριστερά ότι «το 2021 η δημόσια δαπάνη για την υγεία έφτασε στο 5,7%, ενώ τις επόμενες χρονιές κινήθηκε στα ίδια αναιμικά επίπεδα, που δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες της κοινωνίας» και πως «ο κ. Κασσελάκης, λοιπόν, προτείνει ουσιαστικά μείωση των δαπανών στην δημόσια υγεία, ώστε να φτάσει σε επίπεδα χαμηλότερα απ' ό,τι ισχύει σήμερα».

«Η κοινωνία δεν έχει τίποτα να περιμένει από θαυματοποιούς, που ασκούνται σε ανέξοδες επικοινωνιακές φιέστες», σχολιάζει και τονίζει ότι η δημόσια υγεία πρέπει να στηριχθεί άμεσα. Η Νέα Αριστερά προτείνει η δημόσια δαπάνη για την υγεία «να ευθυγραμμιστεί με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (7.7%) ώστε να μπουν οι βάσεις για ένα σταθερό και αποτελεσματικό δημόσια σύστημα υγείας για όλους και όλες».

Ρωμανός: Στο 5,8% του ΑΕΠ οι δαπάνες για την Υγεία

Τα όσα δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε και ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός

«Ο κ. Κασσελάκης μάς πληροφόρησε σήμερα ότι στόχος του είναι να… μειώσει τις δαπάνες για την Υγεία. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του, οι δαπάνες για την Υγεία πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό «τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ».

Πληροφορούμε λοιπόν τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι σήμερα οι δαπάνες για την Υγεία, είναι περίπου στο 5,8% του ΑΕΠ με αυξητικές τάσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat:

Για το 2019, οπότε η ΝΔ ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει στο Υπουργείο Υγείας συνολικές πιστώσεις 4,1 δις. Σχεδόν 5 χρόνια μετά, οι πιστώσεις του Υπουργείου Υγείας θα φτάσουν τα 6 δις το 2024.

Το 2023 οι συνολικές δαπάνες για την Υγεία (πιστώσεις Υπουργείου, ΕΟΠΥΥ, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κλπ), ανήλθαν στα 11,9 δις.

Και για το 2024 οι συνολικές δαπάνες για την Υγεία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 12,8 δις, δηλαδή αναμένεται να ξεπεράσουν το 5,8% του ΑΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση, πολύ μεγαλύτερη σημασία από την «πρόταση» του κ. Κασσελάκη, η οποία μάλιστα έρχεται σε αντίθεση με το πρόγραμμα του κόμματός του, έχει να υπενθυμίσουμε τι έχει κάνει αυτή η Κυβέρνηση για την Υγεία:

* Από το 2019 ως το 2024, αύξησε τις δαπάνες για την Υγεία κατά 46,5%.

Συγκεκριμένα: Το 2019, ανέρχονταν σε 4,114 δισεκατομμύρια ευρώ.

Κάθε χρόνο αυξάναμε με συνέπεια τις δαπάνες που διοχετεύονταν για την Υγεία για να φτάσουμε το 2023 στα 5.580 δις. Η πρόβλεψη για το 2024 είναι να φτάσουν στα 6.027 δις.

* Προχωρά στην ριζική αναμόρφωση του ΕΣΥ

* Δρομολογεί 6.500 προσλήψεις στο χώρο της υγείας μόνο εντός του 2024,

* Έδωσε 10% αύξηση στους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ,

* Θεσμοθέτησε τα απογευματινά χειρουργεία,

* Αύξησε τις αποζημιώσεις για τις εφημερίες,

* Διοχετεύει 2,17 δισ. ευρώ από τα 36 δις που εξασφάλισε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για ανακαινίσεις Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας και για προγράμματα όπως το «Σπύρος Δοξιάδης».

Ασφαλώς και πρέπει να γίνουν παραπάνω στην Υγεία. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε, συνεχίζουμε όμως καθημερινά να προσπαθούμε για την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας προκειμένου να παρέχει βέλτιστες υπηρεσίες στους πολίτες. Προχωράμε με σχέδιο, αξιοπιστία και μεθοδικότητα. Η Υγεία είναι το πρώτιστο κοινωνικό αγαθό και απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και χειροπιαστά αποτελέσματα.»

