ΣΥΡΙΖΑ για τον ξυλοδαρμό Γραμμένου από Φλώρο: Τα ακροδεξιά μορφώματα περιφρονούν το Κοινοβούλιο

Η ανοχή στη ρητορική μίσους και τον τραμπουκισμό συνιστά κίνδυνο για τη Δημοκρατία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για το περιστατικό

ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα και κατηγορηματικά τον ξυλοδαρμό του βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης», Βασίλη Γραμμένου, από τον πρώην βουλευτή των «Σπαρτιατών», Κωνσταντίνο Φλώρο, έξω ακριβώς από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

«Το πρωτοφανές και αδιανόητο αυτό περιστατικό καταδεικνύει την περιφρόνηση των ακροδεξιών  μορφωμάτων για το κοινοβούλιο και υπενθυμίζει εμφατικά τον κίνδυνο που συνιστά για τη Δημοκρατία μας η ανοχή στη ρητορική μίσους και τον τραμπουκισμό. Εντός και εκτός Βουλής», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσθέτει ότι «όλες οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να υψώσουν τείχος αλληλεγγύης και σεβασμού απέναντι στις προκλήσεις των ακροδεξιών που θέλουν να μετατρέψουν σε ζούγκλα τη Βουλή και την ελληνική κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βουλή Ξυλοδαρμός ΣΥΡΙΖΑ
