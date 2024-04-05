Κόλαφος για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο που κατασκευάστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου το 2021, ώστε να μπορεί το κέντρο των παρακολουθήσεων να κάνει ανενόχλητο τη δουλειά του.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το Ανώτατο Δικαστήριο, με ομόφωνη απόφαση της Oλομέλειας, έκρινε ότι είναι υπέρμετρο και άρα αντισυνταγματικό το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης ενημέρωσης όσων θίγονται τα δικαιώματά τους από παρακολουθήσεις, ακόμη κι αν η "επίκληση" είναι λόγοι εθνικής ασφαλείας



"Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών έχει πλέον το λόγο.

Η Δημοκρατία στην Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από αυτούς που νομίζουν ότι θα μπορούν για καιρό να παίζουν μαζί της.



Υ.Γ. Την ώρα που όλος ο προοδευτικός κόσμος προτάσσει την ανάγκη μονομέτωπου αγώνα κατά της πολλάκις υπόλογης, αλλά και πανταχόθεν στριμωγμένης Δεξιάς, ο κ. Ανδρουλάκης νιώθει την ανάγκη να προτάξει το μικροπολιτικό του συμφέρον, αποδεικνύοντας ότι είναι κατώτερος των περιστάσεων. Επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε μάχες για την διαλεύκανση του σκανδάλου και στον Πρόεδρό του, Στέφανο Κασσελάκη που συνεχίζει να αγωνίζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο κ. Ανδρουλάκης θα έχει τώρα την ευκαιρία να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της παρακολούθησής του. Αφού το κάνει, ελπίζουμε να υποβάλει επιτέλους και μήνυση εναντίον εκείνου που διέταξε την παρακολούθησή του.

Πλέον δεν θα έχει καμία δικαιολογία..."

