«Η απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται σε νόμο του 2021, τον οποίο εμείς αλλάξαμε το 2022» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό, με αφορμή την απόφαση του ΣτΕ να κάνει εν μέρει δεκτή την αίτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του. «Θεωρώ λίγο βιαστική την ανακοίνωση- αντίδραση, εντός πολύ λίγων λεπτών, από τον κ. Ανδρουλάκη» ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης στην συνέντευξή του.

Συγκεκριμένα, σχετικά με το θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Θεωρώ και λίγο βιαστική την ανακοίνωση- αντίδραση, εντός πολύ λίγων λεπτών, από τον κ. Ανδρουλάκη και θα σας πω τους 4 λόγους που το θεωρώ.

Ο πρώτος είναι ότι η ακύρωση αφορά, η απόφαση δηλαδή ακύρωσης αφορά το νόμο του 2021 που περιείχε καθολική και χωρίς προϋποθέσεις απαγόρευση χορήγησης στοιχείων στον ενδιαφερόμενο δηλαδή τον νόμο που ίσχυε πριν τις αλλαγές που κάναμε μετά από όσα συνέβησαν, τις παραδοχές που κάναμε, τα γεγονότα δηλαδή του 2022. Η απόφαση του ΣτΕ δεν καταλαμβάνει τη νεότερη διάταξη την οποία φέραμε Το 2022, όπως είχαμε δεσμευτεί μετά τα γεγονότα, τις παραδοχές που κάναμε αν θυμάστε τον Πρωθυπουργό και στη Βουλή και στις ομιλίες του που είπε, μετά την ανάληψη της ευθύνης που υπήρχε, ότι πρέπει να έρθει ένας νέος νόμος ο οποίος ήρθε και ψηφίστηκε για τη νεότερη ρύθμιση, αυτό δηλαδή που φέραμε μετά τα γεγονότα. Το ΣτΕ αναφέρει ότι συνιστά, επιλέξει το διαβάζω, «ένα σύστημα με εσωτερική συνοχή», δηλαδή ουσιαστικά αποδέχεται τη λογική του και το τρίτο που θέλω να το πω πριν πάω στο άλλο μέρος της ερώτησης, με βάση την απόφαση του ΣτΕ η αίτηση του κ. Ανδρουλάκη θα κριθεί από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: « Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο σκέλος της απόφασης και είναι σημαντικό ότι το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι η προσβαλλόμενη πράξη κατά το μέρος που απέρριψε το αίτημα του αιτούντος, να ενημερωθούν, δηλαδή, ο πρόεδρος της Βουλής και οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν θυμάστε που είχε πει και για το περιεχόμενο της εισαγγελικής διάταξης για την άρση στο απόρρητο των επικοινωνιών, αιτιολογείται νομίμως, ο δε αντίθετος λόγος, ο λόγος περί του αντιθέτου ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δηλαδή εν μέρει την απορρίψει κιόλας.

Άρα για να καταλαβαίνουν οι ακροατές, αυτό που λένε ότι κατέρρευσε ο νόμος που ψήφισε η Κυβέρνηση μετά από τα γεγονότα του 2022, αποδεχόμενοι ότι πρέπει να έχουμε μια πιο αυστηρή ρύθμιση, την οποία ψηφίσαμε, δεν ευσταθεί, δεν προκύπτει από την απόφαση. Είναι αναμενόμενο προφανώς, το είχαμε πει και εμείς ότι ο νόμος του 2021 ήταν ελλιπής. Ήταν ένας νόμος ο οποίος έπρεπε να αλλάξει, τον αλλάξαμε και από κει και πέρα βέβαια αυτό η απόφαση επί της ουσίας το επικυρώνει.»

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ολοκλήρωσε, λέγοντας: «Οι πρώτοι που αναγνωρίσαμε ότι υπήρχε ζήτημα ήμασταν εμείς, ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε και το διάγγελμα που έβγαλε τον Αύγουστο του 2022. Άμεση ανάληψη ευθύνης, άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών, να αλλάξει η νομοθεσία. Ποτέ δεν κρυφτήκαμε. Είπαμε ότι το συγκεκριμένο νομικό καθεστώς περί καθολικής απαγόρευσης ενημέρωσης έπρεπε να αλλάξει και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που πήραμε, αυστηρότερα φίλτρα, αυστηρότερη νομοθεσία. Για αυτό ακριβώς μάλιστα υπήρχε και αυτή η άμεση κινητοποίηση της Κυβέρνησης. Εμείς δεν είμαστε μια Κυβέρνηση που προσπαθούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο αλλά ούτε διαβάζουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων όπως μας συμφέρουν. Την πραγματικότητα αντιμετωπίσαμε και αυτή την πραγματικότητα εν τοις πράγματι επιβεβαιώνει και αυτή η απόφαση».

