Σε κλίμα συνεργασίας και «δι ανατάσεως της χειρός» εξελέγη το πρωί το νέο Περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόεδρος επανεξελέγη ο Θεόδωρος Μητράκας, από την παράταξη «Αλληλεγγύη» του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, αντιπρόεδρος η Κέλλυ Βαλταδώρου από την παράταξη «Πράξεις για τη Μακεδονία» του Χρήστου Παπαστεργίου και γενικός γραμματέας ο Γιώργος Χαβατζάς, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής τον Σωτήρη Αβραμόπουλο.

Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο πήρε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος αφού καλωσόρισε όλα τα μέλη του νέου περιφερειακού συμβουλίου, τους ευχήθηκε «καλή χρονιά και καλή αρχή στη νέα πενταετή θητεία».

Όπως είπε ο κ.Τζιτζικώστας «αυτό το περιφερειακό συμβούλιο, αυτή η περιφερειακή θητεία θα μείνει στην ιστορία ως μια πενταετία σημαντικών αλλαγών για όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας οι οποίες πραγματικά θα πρωταγωνιστήσουν πανελλαδικά».

«Πιστεύω ακράδαντα στις δυνάμεις του τόπου, στις δυνατότητες των ανθρώπων μας και στο γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια μπήκαν οι βάσεις για να ολοκληρωθούν τα πιο σημαντικά έργα που έχει δει η Κεντρική Μακεδονία εδώ και πολλές δεκαετίες. Και βέβαια να ξεκινήσουμε νέα, έργα σημαντικά που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις ώστε η Κεντρική Μακεδονία να πρωταγωνιστήσει πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά στην ανάπτυξη, να αποτελέσει την πρωτεύουσα εξωστρέφειας για όλη την Ελλάδα», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Επανέλαβε τον στόχο για δημιουργία μιας Περιφέρειας «σύγχρονης, πράσινης, έξυπνης και ανθρώπινης», ενώ χαρακτήρισε «κλειδί» τη συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης «να κινηθούμε όλοι μαζί. Ναι, θα έχουμε διαφωνίες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι αυτό. Αρκεί οι διαφωνίες να οδηγούν σε χρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες. Η αντιπολίτευση με νέα πρόσωπα και νέες παρατάξεις μπορεί να είναι και θα είναι μια αντιπολίτευση χρήσιμη, εποικοδομητική που θα βοηθήσει κι εμάς στη διοίκηση να βελτιώνομαστε καθημερινά».

Μετά την εκλογή του νέου προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου ακολούθησε η εκλογή των δέκα μελών της νέας Περιφερειακής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας. Από τη συμπολίτευση εκλέχθηκαν οι Λευτέρης Κυρίζογλου, Βιβή Κουρτίδου, Στέργιος Μουρτζίλας, Σιμέλα Κυριακίδου - Τσιαλούκη, Νατάσα Σωτηριάδου, Θανάσης Λιακόπουλος και από την αντιπολίτευση οι Γιάννης Μυλόπουλος, Χρήστος Παπαστεργίου, Σταμάτης Παπουλίδης και Γιώργος Χαβατζάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.