Τζάκρη: Απέναντί μας υπάρχει ένα σύστημα κερδοσκοπίας που εξέθρεψε η κυβέρνηση της ΝΔ    

«Η Δυτική Μακεδονία έχει πληγεί όσο λίγες ευρωπαϊκές Περιφέρειες από την ανεργία, την μείωση εισοδήματος αλλά και την ακρίβεια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί ευθέως την κοινωνική, οικονομική και δημογραφική ευστάθεια, τόσο της Κοζάνης, όσο και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» τόνισε η βουλευτής Πέλλας και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεοδώρα Τζάκρη, κατά την ομιλία της στο περιφερειακό συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας του κόμματος.

«Στην Περιφέρεια που ευημερούσε όσο το Δέλτα της ΔΕΗ σήμαινε Δημόσιο, οι κάτοικοί της σήμερα που τέλειωσαν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, έρχονται αντιμέτωποι με την ακριβότερη τιμή κιλοβατώρας» τόνισε η βουλευτής, αναφερόμενη στα «ψιλά γράμματα» των λογαριασμών που λένε ότι αν δεν πληρώνεις την ώρα που λήγει ο λογαριασμός, τότε η τιμή της κιλοβατώρας αυξάνεται από τα 0,14 στα 0,20 ευρώ. «Αν αυτό δεν είναι κλοπή, αν αυτό δεν είναι αναλγησία, τότε τι είναι»; αναρωτήθηκε.

Σε υψηλούς τόνους και αναφερόμενη σε ζητήματα που σχετίζονται με τα καρτέλ στο λιανεμπόριο και την αγορά, τόνισε ότι «στην απέναντι όχθη στέκει ένα σύστημα κερδοσκοπίας, το οποίο εξέθρεψε και την λειτουργία του έχει επιτρέψει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία κατρακύλησε την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης, σε διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα».

Αναφέρθηκε με παραδείγματα για προϊόντα που κοστίζουν 30 και 40% φτηνότερα στην Αγγλία και την Γερμανία, με βασικό μισθό πολλαπλάσιο της Ελλάδας. «Δεν υπάρχει εισαγόμενη ακρίβεια» τόνισε η κ. Τζάκρη «υπάρχει ντόπια απληστία. Και αυτή θα την πατάξουμε».

Μίλησε για την προτεραιότητα που θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, ώστε να μην είναι δυνατή η συνέχιση της κερδοσκοπίας. Η πρώτη δέσμη μέτρων που πρότεινε «παρεμβαίνει αποφασιστικά με έλεγχο στο περιθώριο κέρδους από την αποθήκη του εισαγωγέα στο ράφι και από το χωράφι στο ράφι. Και από την αποθήκη του εισαγωγέα βιομηχανικών αγαθών μέχρι τους χονδρεμπόρους που προηγούνται της προθήκης του καταστήματος».

Κλείνοντας την παρέμβασή της, κάλεσε τους παρευρισκόμενους να συμμετάσχουν ενεργά με προτάσεις και απόψεις στο προσυνεδριακό διάλογο που θα ακολουθήσει, τονίζοντας ότι «η σύγχρονη αριστερά είναι το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη, και το μόνο κόμμα που αντιστάθηκε είναι εδώ. Είμαστε εμείς, εσείς, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

