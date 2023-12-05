Τσιόδρας: Η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις με την Τουρκία, όχι φοβικά αλλά με εθνική αυτοπεποίθηση

Για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μίλησε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Μιλώντας για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Πέμπτη, ο κ. Τσιόδρας τόνισε ότι «πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα».

«Με την Τουρκία θα συνυπάρχουμε, δεν σημαίνει όμως ότι όποια διαφωνία έχουμε θα πρέπει κάθε φορά να οδηγεί στο “κόκκινο” ή να οδηγεί σε κρίσεις», συνέχισε ο κ. Τσιόδρας.

«Είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι, δεν είμαστε αφελείς. Αυτό στο οποίο θέλουμε να δώσουμε έμφαση είναι η θετική ατζέντα. Η Ελλάδα δεν προσέρχεται φοβικά στο τραπέζι, προσέρχεται με αυτοπεποίθηση», επισήμανε ο κ. Τσιόδρας. «Θέματα εθνικής κυριαρχίας η ελληνική κυβέρνηση δεν συζητάει. Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν ζητήματα οικονομικής συνεργασίας, ζητήματα συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ζητήματα πολιτικής προστασίας. Αυτή είναι η ατζέντα και με βάση αυτή πορευόμαστε», συμπλήρωσε.

«Από εκεί και πέρα, είναι γνωστή η διαφορά που έχουμε σε σχέση με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Δεν είναι το θέμα που μπορεί να λυθεί τώρα. Προχωράμε σε θέματα που μπορούμε να συνεργαστούμε και αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών», υπογράμμισε ο κ. Τσιόδρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

