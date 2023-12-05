Αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη Ερντογάν: Οι στόχοι της Αθήνας και η ατζέντα της Άγκυρας

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα και τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται στην ελληνική πρωτεύουσα την Πέμπτη το πρωί.

Αρχικά θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο θα συζητήσει τις επικείμενες συμφωνίες και την επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η αναχώρηση του Τούρκου προέδρου αναμένεται νωρίς το απόγευμα.

Όσο θα παραμείνει στην Αθήνα τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντεια.

Σημασία, ωστόσο, έχει τι ακριβώς προσδοκούν οι δύο πλευρές από τη συνάντηση κορυφής στις 7 Δεκεμβρίου.

Οι προσδοκίες της Αθήνας κυμαίνονται σε ρεαλιστικό επίπεδο, καθώς η ιστορία μας έχει διδάξει ότι τα πάντα μπορούν να ανατραπούν από μία κίνηση ή μία δήλωση ή ένα συμβάν. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά το παρελθόν, Ελλάδα και Τουρκία είχαν υπογράψει 48 συμφωνίες, οι οποίες, ωστόσο, δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στο να φτάσουμε πολυ κοντά σε ένα -τουλάχιστον- θερμό επεισόδιο το προηγούμενο διάστημα.

Η Αθήνα στοχεύει στη βάση των επιδιώξεών της από τη συνάντηση της Πέμπτης τα εξής:

Εδραίωση της ηρεμίας, κάτι που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τις καλές σχέσεις γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών. Βελτίωση διμερών σχέσεων, που είναι ο δρόμος για την εξομάλυνση των σχέσεων, ώστε, ει δυνατόν, κάποια στιγμή να συζητηθούν τα δύσκολα θέματα. Να εστιαστούν οι συζητήσεις στη θετική ατζέντα, πολυ είναι μία σειρά από συμφωνίες που μπορούν να παράξουν ένα καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να «κλειδώσουν» τις επόμενες 48 ώρες.

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιούνται συνεχείς, προκειμένου να αποφασιστεί με ποιες από αυτές τις συμφωνίες θα προχωρήσει η Ελλάδα.

Για το μεταναστευτικό, υπάρχει στο τραπέζι η συνεργασία των λιμενικών σωμάτων Ελλάδας-Τουρκίας για την αντιμετώπιση των ροών και των διακινητών και στον τουρισμό είναι στο τραπέζι η συζήτηση για τριήμερη βίζα σε Τούρκους πολίτες για επίσκεψη στα ελληνικά νησιά.

Η ατζέντα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Το καλό αποτέλεσμα στη συνάντηση της 7ης Δεκεμβρίου, ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Εξαρτάται και από τις προθέσεις του Τούρκου προέδρου και βέβαια την ατζέντα των θεμάτων που θα θέσει στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, ο Ερντογάν θα θέσει επί τάπητος τα παρακάτω θέματα:

Στοχεύει σε συμφωνίες για το μεταναστευτικό Προσδοκά σε οδικό χάρτη για την οριοθέτηση ΑΟΖ-Υφαλοκρηπίδας Ζητήματα μειονότητας στη Θράκη, και Θέματα Ενέργειας

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος πρόεδρος θα στείλει θετικά μηνύματα σχετικά με τη συνεργασία με την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο αναμένεται με ενδιαφέρον πώς θα αντιδράσει στις ερωτήσεις που θα θέσουν οι δημοσιογράφοι.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλωσορίζουν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ καλωσορίζουν την επικείμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις συζητήσεις μεταξύ της Αθήνας και της 'Αγκυρας σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη διασφάλιση της ηρεμίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος, «οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τις εποικοδομητικές επαφές μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων Τουρκίας και Ελλάδας. Μας ενθαρρύνει η συνεδρίαση του επερχόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις διμερείς συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν την ηρεμία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των Συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ».

Αναφορικά με το θέμα της πώλησης των μαχητικών F-16 στην Τουρκία, ο εκπρόσωπος περιορίστηκε στο να διατυπώσει την πάγια πολιτική του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δεν επιτρέπει την επιβεβαίωση και τον σχολιασμό προτεινόμενων πωλήσεων ή μεταφορών αμυντικού εξοπλισμού έως ότου αυτές κοινοποιηθούν επίσημα στο Κογκρέσο. Τέλος, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ ανυπομονούν να καλωσορίσουν τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατό.

