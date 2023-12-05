Μια ακόμη «χαμένη ευκαιρία» για δίκαιη φορολόγηση, με «ευθύνη» της κυβέρνησης της ΝΔ, χαρακτηρίζουν το φορολογικό νομοσχέδιο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Συνιστά ομολογία ενοχής, αλλά και ανοχής για τη φοροδιαφυγή, που δεν θέλει να καταπολεμήσει. Η κυβέρνηση πιστή στη διαχρονική αλαζονική της συμπεριφορά επιμένει να αδιαφορεί για τις καίριες παρατηρήσεις και ενστάσεις των επαγγελματικών φορέων των αυτοαπασχολούμενων που βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις», σημειώνουν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ όχι μόνο δεν μπορεί να εκφράσει τη μεσαία τάξη αλλά όπως αποδεικνύεται, δεν θέλει».

«Όπως δεν θέλει να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Παίρνει μέτρα επικοινωνιακού χαρακτήρα, βαφτίζει προσφορές ως "καλάθι των Χριστουγέννων" αφήνοντας έξω βασικά προϊόντα του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού και την ίδια ώρα στρουθοκαμηλίζει και δεν βλέπει τους Έλληνες στην Βόρεια Ελλάδα να πηγαίνουν καραβάνι για να ψωνίσουν φθηνά προϊόντα στην Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Παράλληλα η κυβέρνηση προσπαθεί με τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος να κρύψει την αχρωματοψία της στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας με τελικό στόχο να χρεώσει στους πολίτες προσωπική ευθύνη για το ακριβό ρεύμα.

Χθες, ξεδίπλωσε, χωρίς κανένα προκάλυμμα, το αντιλαϊκό σχέδιό της. Με υπερβάλλοντα ζήλο διευρύνει την κάλυψη στους servicers και τα funds που εκμεταλλεύονται ήδη τα κόκκινα δάνεια, αντί να προστατεύσει τους πολίτες που βρέθηκαν χωρίς το δίχτυ προστασίας που διασφάλιζαν οι νόμοι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρουν οι πηγές του κόμματος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τόσο επί της αρχής όσο και συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, που παρέχουν "σέρβις" στους servicers, αντί να μεριμνούν για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Διατάξεις για τις οποίες, μάλιστα, ζητήσαμε ονομαστική ψηφοφορία και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται καν στην οδηγία της ΕΕ. Διατάξεις, μάλιστα, που καταψήφισε σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης, με κάποιες εξαιρέσεις» προσθέτουν οι ίδιες πηγές και σημειώνουν:

«Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα είναι ξεκάθαρη. Από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αναδειχθεί η παντελής αποτυχία των νόμων της ΝΔ, όπως αυτού για τον πτωχευτικό κώδικα, και η αδιαφορία απέναντι στην προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία εξαιτίας των πολιτικών των κυβερνήσεων Μητσοτάκη».

Πηγή: skai.gr

