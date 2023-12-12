«Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει ούτε τερματίζει την οπαδική βία. Δεν έχει καταθέσει ούτε ένα πρόχειρο σχέδιο. Κλείνοντας τα γήπεδα δύο μήνες δεν λύνει το πρόβλημα, ενώ παράλληλα ανατροφοδοτεί μία συζήτηση με αλληλοκατηγορίες μεταξύ οπαδών κι ομάδων, που δημιουργεί νέες αντιθέσεις, έναν στείρο οπαδισμό, που δεν έχει σχέση με το φίλαθλο πνεύμα και που εν τέλει μπορεί να οδηγήσει σε νέες εντάσεις, και αυτές οι εντάσεις σε περισσότερη βία» δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο», και επισήμανε:

«Τα πράγματα δυστυχώς γίνονται ολοένα και χειρότερα. Μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη είχαμε το τραγικό περιστατικό του Μιχάλη του Κατσουρή στη Νέα Φιλαδέλφεια το καλοκαίρι, όταν πάνω από 100 νεοναζί Κροάτες χούλιγκαν διέσχισαν όλη τη χώρα και έφτασαν στη Νέα Φιλαδέλφεια σε μια προσχεδιασμένη δολοφονική επιδρομή. Ο κ. Μητσοτάκης και μετά από αυτό το γεγονός έκανε και πάλι συσκέψεις, ανακοινώσεις, δήθεν δυναμικές, για τον έλεγχο των συνδέσμων, για τις παρεμβάσεις και την αστυνόμευση στα γήπεδα. Κάποιες από αυτές δεν ήταν μάλιστα και προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως τίποτα δεν εφαρμόστηκε. Το αποτύπωμα ήταν μηδενικό και τελικά πάμε προς τα πίσω. Η επίθεση με τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού στον Ρέντη και μάλιστα σε ένα αγώνα βόλεϊ καταδεικνύει ότι έχουμε "μετάσταση", αντί δηλαδή να έχουμε επίλυση του προβλήματος της βίας, είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά, έχουμε επιδείνωση του προβλήματος. Δεν θεωρώ ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι λύση και θεωρώ ότι είναι κοροϊδία να ανακοινώνονται ξανά τα ίδια και τα ίδια».

Είπε πως περίμενε από την κυβέρνηση «να έχει τη στοιχειώδη επάρκεια να παραδεχτεί ότι δεν έπραξε όσα είχε εξαγγείλει πριν λίγους μήνες και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη σχεδιάζοντας μια "μεταρρύθμιση" στον τομέα αυτό». «Δεν το άκουσα στα όσα εξαγγέλθηκαν» σχολίασε και προσέθεσε:

«Κάποια μέτρα που ανακοινώθηκαν, όπως για παράδειγμα την εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων με σύγχρονα μέσα ή την ταυτοποίηση των φιλάθλων με την αντιστοίχιση εισιτηρίου και θέσης, έχουν ακουστεί πολλές φορές και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. τα έχουμε προτείνει. Ας γίνουν έστω αυτά, ας ξεκινήσουμε από κάπου, και να δούμε την ευθύνη των ομάδων και τις θα γίνει με τους συνδέσμους οπαδών.

Η κυβέρνηση έχει μία μόνιμη "κακή συνήθεια", να πιστεύει ότι μπορούν να λυθούν πολλά ζητήματα με την προπαγάνδα και να μην έχει ούτε την επάρκεια ούτε τη βούληση να προχωρά σε μέτρα. Έχει συνηθίσει να "κουμαντάρει" την πολιτική με μεγάλα λόγια. Η κυβέρνηση αυτή εκλέχτηκε με το θέμα της ασφάλειας μπροστά, ως πρώτη προτεραιότητα, και τελικά οι πολίτες νιώθουν όλο και περισσότερο ανασφαλείς, είτε είναι οι φυσικές καταστροφές είτε η προστασία της ζωής είτε η προστασία της περιουσίας. Έχει εκπαιδευτεί και έχει εκπαιδεύσει η ΝΔ το δικό της πολιτικό σύστημα να κάνει πολιτική μόνο με την επικοινωνία, όχι με την ουσία. Έτσι όμως πάμε προς τα πίσω συνολικά ως κοινωνία».

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από τα ελληνοτουρκικά ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πάντα επεδίωκε να υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος θα ενισχύει την ειρήνη στην περιοχή. Πάντα προτείναμε και ζητούσαμε από την κυβέρνηση να αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα στηρίξουμε την προσπάθεια διαλόγου με την προϋπόθεση να γίνεται στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και να έχει ως βασικό στόχο την ειρήνη, με κάποιες κόκκινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές αφορούν την κυριαρχία και τη μη αποστρατικοποίηση των νησιών. Στόχος μας πρέπει να είναι η νομική διαφορά της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ να είναι η μόνη διαφορά που θα παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Υπάρχουν ερωτήματα που έχουμε θέσει σχετικά με τη Διακήρυξη των Αθηνών. Τι ακριβώς σημαίνει ότι κανείς από τα δύο μέρη δεν θα αμφισβητήσει αυτό το Σύμφωνο Φιλίας; Σημαίνει ότι μπορεί η Ελλάδα να χρειαστεί να υποχωρήσει ή να τεθεί υπό αμφισβήτηση κάποιο από τα θέματα που έχουμε θέσει, όπως η μη αποστρατικοποίηση των νησιών; Ζητούμε απαντήσεις από την κυβέρνηση. Εμείς υπενθυμίσαμε στον κ.Μητσοτάκη και τον κ.Γεραπετρίτη ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι ευρωτουρκικά, αμερικανοτουρκικά, δεν επιλύονται σε διμερές επίπεδο με την Ελλάδα και ότι εκεί πρέπει να είμαστε παρόντες με τις προϋποθέσεις και τις αιρέσεις που αφορούν τα ζητήματα του Διεθνούς Δικαίου».

Παράλληλα ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε και στα ζητήματα που θέτει ψηλά στην ατζέντα του ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Για εμάς είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα το Κυπριακό και ιδίως μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις της Τουρκίας στα Βαρόσια. Μας ενδιαφέρει πολύ το ζήτημα γιατί υπάρχουν προκλήσεις και "επιθετικές" παρεμβάσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Κύπρο έχουμε εισβολή και παράνομη κατοχή. Το ζήτημα αυτό πρέπει να αφορά και την Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα της μειονότητας στη Θράκη υπήρξε μια ποιοτική διαφορά καθώς η δήλωση του κ.Ερντογάν ήταν διαφορετική από την αντίστοιχη δήλωσή του κατά την επίσκεψή του επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχε μιλήσει για μουσουλμανική μειονότητα. Κοντολογίς, αυτό που καταδεικνύεται από αυτή τη συζήτηση είναι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν χρησιμοποίησε ποτέ τα εθνικά θέματα για ψηφοθηρία σε αντίθεση με τον κ.Μητσοτάκη που το έπραξε τόσο με τις Πρέσπες όσο και προεκλογικά με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη».

Αναφερόμενος στα ζητήματα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας στην αγορά ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε: «Η κυβέρνηση δεν ρύθμισε την αγορά, δεν παρενέβη στην αισχροκέρδεια, φορολόγησε ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα των υπερκερδών ενώ ταυτόχρονα επιδοτούσε με λεφτά του προϋπολογισμού την ακρίβεια στο ρεύμα. Και τώρα έρχεται με τα πολύχρωμα τιμολόγια και την επιστροφή της ρήτρας αναπροσαρμογής να δημιουργήσει ένα "αλαλούμ" στην αγορά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα ακρίβειας, που στην πραγματικότητα είναι κύμα αισχροκέρδειας, που το πληρώνουν όλοι οι πολίτες, και μάλιστα και η μικρή και η μεσαία επιχειρηματικότητα, για να κερδίζουν οι λίγοι. Αυτό αν συνδεθεί με τα φορολογικά μέτρα που ήρθαν πρόσφατα με το φορολογικό νομοσχέδιο, το σχέδιο είναι απλό από τον κ.Μητσοτάκη: παίρνουμε το προϊόν της εργασίας και του κόπου όλων, είτε μιλάμε για νοικοκυριά είτε για μικρομεσαίους επαγγελματίες, για επιστήμονες και ατομικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα τους συμπιέζουμε τόσο πολύ με φορολογικό κόστος και ένα άδικο χαράτσι για να μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε ακόμη και την ιδιοκτησία της επιχειρηματικότητας. Άρα θέλουν να περιορίσουν τη μικρή, μεσαία, μικρομεσαία και ατομική επιχείρηση για να γίνονται όλο και μεγαλύτεροι οι όμιλοι. Δηλαδή να μην έχουμε οδηγούς ταξί αλλά εταιρείες ταξί, να μην έχουμε περίπτερα αλλά εταιρείες περιπτέρων και ψιλικών, να μην έχουμε δικηγόρους αλλά εταιρείες δικηγόρων, να μην έχουμε μηχανικούς αλλά εταιρείες μηχανικών. Απρόσωπες σιγά-σιγά ιδιοκτησίες που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα εξαρτώνται από τις τράπεζες και μπορεί να αλλάζουν και χέρια πολύ εύκολα, να γίνεται η λεγόμενη αναδιάρθρωση της οικονομίας. Οι μεγάλοι να γίνονται όλο και πιο δυνατοί και κάτω η βάση της οικονομίας να περιορίζεται συνέχεια. Αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα και στην παραγωγική διαδικασία και στο μέλλον της οικονομίας στην Ελλάδα», κατέληξε ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

