Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρεται στη σημερινή παρουσίαση του ψηφιακού βοηθού που θα τεθεί σε εφαρμογή σήμερα το απόγευμα, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες του govgr.

Τον πρώτο ψηφιακό βοηθό ο οποίος λειτουργεί με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και θα εξυπηρετεί πολίτες που επισκέπτονται την πύλη gov.gr παρουσίασε σήμερα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη:

Με το mAIgov αναβαθμίζουμε σημαντικά τις δυνατότητες του govgr. Ο νέος ψηφιακός βοηθός συμβάλλει στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού, ειδικά στο σκέλος της αλληλεπίδρασης με τους πολίτες για την απλοποίηση της καθημερινότητάς τους.

