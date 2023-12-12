Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον ψηφιακό βοηθό: Συμβάλλει στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού

 Η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσίασε σήμερα τον ψηφιακό βοηθό σε σύσκεψη υπό μτον πρωθυπουργό

Μητσοτάκης

Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρεται στη σημερινή παρουσίαση του ψηφιακού βοηθού που θα τεθεί σε εφαρμογή σήμερα το απόγευμα, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες του govgr. 

Τον πρώτο ψηφιακό βοηθό ο οποίος λειτουργεί με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και θα εξυπηρετεί πολίτες που επισκέπτονται την πύλη gov.gr παρουσίασε σήμερα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη:

Με το mAIgov αναβαθμίζουμε σημαντικά τις δυνατότητες του govgr. Ο νέος ψηφιακός βοηθός συμβάλλει στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού, ειδικά στο σκέλος της αλληλεπίδρασης με τους πολίτες για την απλοποίηση της καθημερινότητάς τους. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μητσοτάκης ψηφιακή διακυβέρνηση gov.gr
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark