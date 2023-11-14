Έκκληση στους Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Αλέξη Χαρίτση να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεργαστούν μαζί του απευθύνει με ανάρτησή του στο facebook ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης:

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Πιστεύω ότι θα ήθελαν να είμαστε μαζί, και από μεριάς μου θα είναι μεγάλη μου τιμή να παραμείνουν και να συνεργαστούμε πραγματικά.

Δεν υπάρχει στενός κύκλος. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Για άλλη μια φορά τείνω χείρα φιλίας, ελάτε.

Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Είναι μια καινούρια μέρα.Το πιο ανεξάρτητο, λαϊκό κόμμα της Ελλάδας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανέναν.

Στην καινούργια μου, μεγάλη ομάδα θέλω να έχω καλά παιδιά, καλούς ανθρώπους.

Θέλω ο κόσμος που βρίσκεται έξω από τις ελίτ να μπορέσει να ανθίσει.

Μια μεγάλη προγραμματική διαφωνία με τον κ. Τσακαλώτο ήταν η φορολογία. Εγώ δε θέλω φοροεπιδρομή στον Έλληνα. Θέλω να μειώσω τη σπατάλη και να δουλεύει ο ανταγωνισμός».

Πρόσκληση συμμετοχής των μελών στα think tanks του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των μελών στα θεματικά think tanks του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παρουσιάζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Όταν σας μιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας, δεν αναφέρομαι σ' ένα αόριστο μέλλον. Η επόμενη μέρα είναι εδώ.

Οι δεξαμενές σκέψης είναι οργανωμένες γύρω από 27 θεματικές ενότητες:

1. Επικοινωνία και Εξωστρέφεια

2. Ψηφιακή Μετάβαση

3. Ανθρώπινα Δικαιώματα

4. Παιδεία

5. Τεχνολογία

6. Υγεία

7. Εργασία

8. Πολιτική

9. Φιλοζωία και Περιβάλλον

10. Πολιτισμός

11. Προσφυγικό και Μεταναστευτική Πολιτική

12. Επιχειρηματικότητα

13. Οικονομία

14. Εξωτερική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις

15. Ενέργεια

16. Έρευνα

17. Υποδομές και Μεταφορές

18. Αναπηρική Πολιτική

19. Αγροτική Παραγωγή και Μοντέλο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

20. Εθνική 'Αμυνα

21. Προστασία Πολίτη

22. Ναυτιλία

23. Τουρισμός

24. Αθλητισμός

25. Στεγαστική Κρίση

26. Απόδημος Ελληνισμός

27. Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Απευθυνόμενος στα μέλη αναφέρει: «Μπείτε και επιλέξτε τις θεματικές στις οποίες θέλετε να συμμετάσχετε, για να φτιάξουμε μαζί τις σύγχρονες, αριστερές, προοδευτικές προτάσεις που θα απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ των μελών. Ο ΣΥΡΙΖΑ των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ των νέων στελεχών που θα προκύψουν από τη βάση. Από εσάς»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

