Τριαντόπουλος: Ξεκίνησαν οι προκαταβολές 50% και για τους αγρότες

«Η τελική κρατική αρωγή δύναται να φθάσει έως τις 500.000 ανά αγρότη, το οποίο και είναι υπερπολλαπλάσιο από ότι έχει χορηγηθεί ιστορικά μέχρι τώρα ως στήριξη στον πρωτογενή τομέα», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο κ. Τριαντόπουλος επισημαίνει ότι έχουν ξεκινήσει να χορηγούνται στους αγρότες οι προκαταβολές στο 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής, «προκαταβολή που μπορεί να φτάσει έως και τις 200.000 ευρώ», όπως αναφέρει. Ακόμη προσθέτει ότι από τις αρχές της εβδομάδας θα ανοίξει η πλατφόρμα arogi.gov.gr ώστε να υποβάλουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι το αίτημά τους «για αρωγή 5.000 ευρώ σε περίπτωση που εκτιμούν πως έχουν πολύ σοβαρές ζημίες και 10.000 ευρώ για πάρα πολύ σοβαρές ζημιές».

Αναφορικά με τα σχέδια ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και του Έβρου ο κ. Τριαντόπουλος τονίζει ότι «προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς» ενώ υπογραμμίζει ότι η αρχική δημοσιονομική εκτίμηση για το σχέδιο που αφορά τη Θεσσαλία πλησιάζει τα 3,3 δισ. ευρώ, ωστόσο μέχρι τώρα τα μέτρα στήριξης που έχουν υλοποιηθεί, αλλά και τα έργα αποκατάστασης που έχουν δρομολογηθεί από όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία διαμορφώνουν μια δημοσιονομική επίπτωση που ξεπερνά το 1,4 δισ. ευρώ.

«Η υλοποίηση και δρομολόγηση του σχεδίου ξεπερνά το 40% της αρχικής εκτίμησης, και συνεχίζουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά. Τέλος, σχετικά με τη ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα ο κ. Τριαντόπουλος σημειώνει ότι «αποτελεί μια σημαντικότατη ελάφρυνση για τους αγρότες της Θεσσαλίας, αλλά και των άλλων περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023», η οποία έχει επταετή ορίζοντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

