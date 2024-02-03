«Μιμούμενος τον προκάτοχό του στα φθηνά επικοινωνιακά σόου, ο κ. Κασσελάκης ανέβηκε και αυτός σήμερα σε ένα τρακτέρ - μια ιστορία που επαναλαμβάνεται μονότονα σαν φάρσα» ανέφερε σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κασσελάκης στους αγρότες. Και η ΝΔ καταλήγει:



«Οι αγρότες όμως θυμούνται πολύ καλά την τετραετία 2015-2019. Δεν ξεχνούν τους πολύ υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, τη φορολόγηση των ενισχύσεων από το πρώτο ευρώ, το νόμο Κατρούγκαλου, τις μεγάλες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, τον αυξημένο ΦΠΑ σε γεωργικά μηχανήματα, ζωοτροφές και λιπάσματα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί και τόσα άλλα.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσουν με έργα και θα δίνουν λύσεις σωστές, δίκαιες και γρήγορα εφαρμόσιμες στα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας.»



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

