"Η πράσινη Ευρώπη δεν θα γίνει εις βάρος της οικονομίας και σίγουρα όχι της ευρωπαϊκής Γεωργίας", τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την ομιλία του στο δείπνο του Επιμελητηρίου Πιερίας, ενώ για την Ελλάδα είπε ότι "σήμερα είναι ένας σημαντικός οικονομικός πρωταθλητής, αποτελεί υπόδειγμα σταθερότητας και η πραγματική αναπτυξιακή πρόκληση για τη χώρα είναι η απορροφητικότητα και η χρήση των δύο συνδυαστικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών, του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-2027.

"Σε μια στιγμή, που η Ελλάδα είναι ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε στο πρόσφατο παρελθόν της, σταθερή και πρωταγωνίστρια, λίγο πριν το τέλος της τρέχουσας ευρωπαϊκής κατάστασης, στο λυκαυγές του επόμενου πολιτικού κύκλου τον Ιούνιο, συγκεντρώνει, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-2027, πόρους που ποτέ άλλωστε δεν είχαμε στη διάθεση μας! Για αυτό και η τρέχουσα προγραμματική περίοδος έως το 2027 αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα και φυσικά την Ευρώπη. Σχεδόν 21 δισ. ευρώ σε κοινοτικούς πόρους από το ΕΣΠΑ 2021-2027 συν 30.5 δισ. σε δάνεια και επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2021-2026. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ποσά αστρονομικά, ιλιγγιώδη που ουδείς μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Η Ελλάδα έχει ουσιαστικά «δυο ΕΣΠΑ» σε μια προγραμματική περίοδο", είπε ο κ. Σχοινάς και συνέχισε: "Η σωστή αξιοποίηση τους μπορεί να διασφαλίσει μοναδικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, την ανάπτυξη αλλά και το μέλλον της χώρας συνολικά. Είναι η ευκαιρία να αλλάξουμε ότι δεν πήγε καλά τις προηγούμενες δεκαετίες στην αναπτυξιακή της δομή. Να επαναπροσδιορίσουμε το εθνικό παραγωγικό μοντέλο όπου κρίνεται σκόπιμο.

Η πράσινη Ευρώπη

Αυτή είναι η ευκαιρία να υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις και τομές, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τα κρίσιμα ζητήματα που δυσκολεύουν τη χώρα στη ρίζα τους. Χωρίς να θέλω να δραματοποιήσω τη στιγμή, πρόεδρε. Η ώρα για αυτό είναι τώρα!Και η πορεία της χώρας μας μέχρι στιγμής, η εξωστρέφεια, η αυτοπεποίθηση και η αποτελεσματικότητα της σε όλα τα κρίσιμα πεδία έχει αποδείξει ότι τώρα που η θάλασσα γεννά ευκαιρίες το καράβι είναι στη σωστή ρότα".

Για το ΕΣΠΑ 2021-2027 σημείωσε ότι βασίστηκε σε μια νέα προσπάθεια που εκσυγχρονίζει την πολιτική συνοχής της ΕΕ, έναν τομέα που αποτυπώνει πλήρως και διαχρονικά την έννοια της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, την θεμελιακή βάση του Ευρωπαϊκού αξιακού πλαισίου.

Οι στόχοι του νέου ΕΣΠΑ στοχεύουν σε μια Ευρώπη:

-Πιο έξυπνη.

-Πιο πράσινη, όμως με ρεαλισμό, όχι εις βάρος της οικονομίας και σίγουρα όχι εις βάρος της ευρωπαϊκής Γεωργίας.

-Πιο διασυνδεδεμένη.

-Πιο κοινωνική.

-Που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

-Πιο κοντά στους πολίτες, η οποία υποστηρίζει τις αναπτυξιακές στρατηγικές υπό τοπική καθοδήγηση και προωθεί τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε όλη την ΕΕ.

Οι προτεραιότητες αυτές απεικονίζουν το όραμα για την Ευρώπη του μέλλοντος, την Ευρώπη της επόμενης ημέρας.

Στους "καλούς μαθητές" η Ελλάδα ως προς τη διαχείριση του ΕΣΠΑ

Ο κ. Σχοινάς είπε ότι ως προς τη διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται ανάμεσα στους «καλούς μαθητές». Στο "πρώτο θρανίο!".Ήταν το πρώτο Κράτος Μέλος που σύναψε συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Κι αυτό δεν προέκυψε τυχαία, αλλά λόγω της καλής προεργασίας και της σκληρής δουλειάς που είχε γίνει σε επίπεδο κυβέρνησης. Οι καλές αυτές επιδόσεις επιβεβαιώνονται και στην πράξη, καθώς το ελληνικό σχέδιο για το ΕΣΠΑ 2021-2027 ανταποκρίνεται πλήρως στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπονται:

-Δράσεις προαγωγής ψηφιακών δεξιοτήτων για 534.000 πολίτες,

-Επενδύσεις σε δεξιότητες για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα από 3.300 ΜΜΕ,

-Ενεργειακή αναβάθμιση 52.000 και πλέον κατοικιών και 950.000 τ.μ. δημόσιων κτηρίων,

21,4 χλμ νέων γραμμών μετρό για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 331 χλμ νέου και αναβαθμισμένου σιδηροδρομικού δικτύου, αλλά και αναβάθμιση των οδικών και λιμενικών υποδομών,

-Υποστήριξη 50.400 εργαζομένων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων,

-Κατάρτιση προγραμμάτων απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης που θα ωφελήσουν πάνω από 137.000 ανέργους και 204.000 νέους 15-29 ετών, μεταξύ άλλων,

Όπως τόνισε, σήμερα, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε ότι 15 χρόνια μετά τη λήξη της κάθε προγραμματικής περιόδου, κάθε 1 ευρώ κοινοτικών πόρων προσθέτει στην ευρωπαϊκή οικονομία 2,7 ευρώ. Η επένδυση δηλαδή μέσω των διαχρονικών προγραμμάτων, της κάθε επιδότησης, επιφέρει τριπλάσιο όφελος στην οικονομία!

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λειτουργεί συμπληρωματικά στους πόρους του ΕΣΠΑ, και αποτελεί μια ακόμη ιστορική πρωτιά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Η ριζοσπαστική αυτή πρωτοβουλία, η οποία προ-πανδημικά φάνταζε αδιανόητη, βασίζεται σε μια μορφή «αμοιβαιοποίσης του χρέους», και περιλαμβάνει συνολικά 723 δισ. για επενδύσεις σε μεταρρυθμίσεις και έργα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο σημείο αυτό υπενθύμισε ότι όχι πολύ μακριά, στη "δεκαετία της φωτιάς", στον πυρήνα της κρίσης, τα περίφημα «κοινά ομόλογα» ήταν το βασικό ζητούμενο στη δημόσια συζήτηση.

Γι αυτό τον λόγο, εξήγησε, αναφέρεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως το "Ευρωπαϊκό υπερόπλο με τα χαρακτηριστικά ενός νέου σχεδίου Μάρσαλ".

Ενδημικό πρόβλημα στην Ευρώπη η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού

Στην ερώτηση τι είναι πιο επιτακτικό να αλλάξει με αυτές τις χρηματοδοτήσεις, η απάντηση του είναι αναμφισβήτητα το ζήτημα των δεξιοτήτων.

" Έχω επανειλημμένα συζητήσει τις ελλείψεις σε διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό κάθε ειδικότητας με τα επιμελητήρια, γνωρίζω καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε", είπε ο κ. Σχοινάς και πρόσθεσε: "Και αυτό ξέρετε είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στην Ευρώπη δεν έχουμε ανθρώπους να κυνηγάνε δουλειές αλλά δουλειές να ψάχνουν για ανθρώπους.

Η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού στην Ευρώπη αποτελεί ενδημικό πρόβλημα. Οι ελλείψεις αυτές πλήττουν σημαντικά την ανάπτυξη, την καινοτομία, και την ανταγωνιστικότητα. Εν ολίγοις, η Ευρώπη και η Ελλάδα χρειάζονται μια επανάσταση δεξιοτήτων, και την χρειάζονται τώρα".

Στην Ελλάδα, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης προβλέπονται μια σειρά από μεγάλης κλίμακας προγράμματα κατάρτισης δεξιοτήτων άνω των 2 δισ. ευρώ έως το 2026 που αφορούν 500.000 άνεργους και εργαζόμενους. .Επιπλέον, προβλέπονται επιδοτήσεις άνω των 1.6 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προώθηση των δεξιοτήτων στην Ελλάδα, με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα κατάρτισης ανά περιφέρεια λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και αγοράς.

" Στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν πρέπει να γυρίζουμε την πλάτη σε ανθρώπους και ειδικότητες που μας είναι χρήσιμοι, τους χρειαζόμαστε και μπορούν να συνδράμουν στην παραγωγική μας διαδικασία. Υπάρχουν τομείς και ειδικότητες που δεν μπορούμε να καλύψουμε και μειώνεται η ανταγωνιστικότητα μας. Για αυτό στην Ευρώπη έχουμε πια τις συνθήκες για ένα πλαίσιο που δημιουργεί συνθήκες νόμιμων διαδρόμων μετανάστευσης. Τόσο με την ιστορική συμφωνία για την Μετανάστευση και το 'Ασυλο στις 20 Δεκεμβρίου όσο και με την πρωτοβουλία για την νόμιμη μετανάστευση δημιουργούμε για πρώτη φορά τις συνθήκες για μια ευρωπαϊκή, συνεκτική, οργανωμένη και διαφανή μεταναστευτική πολιτική", τόνισε.

150.000.000 ευρώ στην Πιερία από το ΕΣΠΑ

Αναφερόμενος στο νομό Πιερίας ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι έχει λάβει περίπου 150 εκατ. ευρώ την περίοδο 2014-2020, στην υγεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την αλιεία, την απασχόληση, τις υποδομές.

Η Πιερία είναι ένας τόπος γεμάτος ζωή, με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Ένας τόπος κόμβος στα εθνικά δίκτυα, με επιχειρηματικότητα, εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα,γεωργική παραγωγή με σημαντική συνεισφορά στον εθνικό σιτοβολώνα και προστατευμένα προϊόντα, με αλιεία και υδατοκαλλιέργειές, με τον ιστορικό και παραδοσιακό της πλούτο από τον Παλιό Παντελεήμονα στο πολυτραγουδισμένο κάστρο του Πλαταμώνα και τον μοναδικό φυσικό της πλούτο. Ένα δυναμικό και σύνθετο τουριστικό προϊόν 12 μήνες τον χρόνο. "Ενόψει και των σημαντικών πόρων και δυνατοτήτων που έχουμε προβλέψει για την επιχειρηματικότητα, την αγροτοδιατροφική παραγωγή, την τουριστική ανάπτυξη, για την Κεντρική Μακεδονία και την Πιερία, είμαι βέβαιος ότι έχουμε το οπλοστάσιο να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Η Πιερία αποτελεί σημαντικό κόμβο για την ανάπτυξη της περιοχής με σημαντική συνεισφορά στην εθνική προοπτική. Η Κατερίνη, το μητροπολιτικό της κέντρο μια πόλη με δυναμισμό και διακριτό στίγμα στις παραγωγικές δομές της πατρίδας μας όπως άλλωστε μαρτυρά και η δική σας επένδυση, η δική σας δουλειά, η επιχειρηματικότητα και η δημιουργικότητα της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας που διαθέτει εθνικούς πρωταγωνιστές", υπογράμμισε ο κ. Σχοινάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

