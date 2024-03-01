Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης αναφέρθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός που αφορούν στην προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας διατρέχει και τα θέματα της σημερινής μας συνεδρίασης: αντιμετώπιση της ακρίβειας και μέτρα για την υποστήριξη των αγροτικών μας προϊόντων, αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και θέματα ασφάλειας μέσα και έξω από τα σύνορά μας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση.

«Σε ισχύ τίθενται σήμερα τα τέσσερά νέα μέτρα του υπουργείου Ανάπτυξης για την ακρίβεια. Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών. Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των καταναλωτών», είπε ο κ. Μαρινάκης αναφορικά με το ζήτημα της ακρίβειας.

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε κατά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών ότι θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ελληνοποιήσεων προϊόντων, συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Period Poverty που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε περιοχές όπως η Δυτική Αττική και η Δυτική Θεσσαλονίκη και θα περιλαμβάνει: διανομή 14.000.000 προϊόντων περιόδου στα σχολεία, εκπαίδευση για την έμμηνο ρύση για γονείς, πακέτο περιόδου στο σχολείο, εκστρατείες αποστιγματισμού και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης για όλα τα κορίτσια της χώρας.

Ερωτηθείς για την καταγγελία ότι ο κ. ο Τριαντόπουλος έδωσε εντολή για το μπάζωμα στα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «επιβεβαιώνω την απάντηση του κ. Τριαντόπουλου στη Βουλή, δεν δόθηκε εντολή από κανένα μέλος της κυβέρνησης για το μπάζωμα στον τόπο του δυστυχήματος».

Ο κ. Τριαντόπουλος απάντησε συνολικά, δεν δόθηκε εντολή και το ερευνά η δικαιοσύνη, εμείς δεν βγάζουμε πορίσματα. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση και με όσα έχουν καταθέσει οι αρμόδιοι δεν αποσκοπούσε στην απόκρυψη στοιχείων.

Ερωτηθείς για τις κατηγορίες του κ. Κασσελάκη ότι η κυβέρνηση προστατεύει ποινικά τον κ. Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης είπε «Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει και το εννοούμε, όλα στο φως, όλα πρέπει να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της με τον ανεξάρτητο ρόλο της. Όμως πρέπει να αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της με ψυχραιμία και αντικειμενικότητα, νηφαλιότητα και μακριά από κορώνες λαϊκισμού».

«Λόγω της καθυστέρησης να προχωρήσει η σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια με τον θάνατο των συμπολιτών μας, ότι υπάρχει δηλαδή ποινική ευθύνη υπουργών. Εμείς με αυτόν τον συλλογισμό δεν συμφωνούμε, διαφωνούμε με αυτόν τον συλλογισμό και θεωρώ πως οποιοσδήποτε έχει επαφή με το ποινικό κώδικα αντιλαμβάνεται ότι κάτι τέτοιο στερείται λογικής» απάντησε ο κ. Μαρινάκης σε ερώτηση για το αν υπάρχει ποινική ευθύνη υπουργών για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση «η προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας διατρέχει και τα θέματα της συνεδρίασης: αντιμετώπιση της ακρίβειας και μέτρα για την υποστήριξη των αγροτικών μας προϊόντων, αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και βέβαια θέματα ασφάλειας μέσα και έξω από τα σύνορά μας.» Αυτές είναι, είπε: «οι τρεις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, προφανώς όχι μόνο στο νομοθετικό πεδίο, αλλά και στην πρακτική εφαρμογή του έργου μας στη διάρκεια ολόκληρης της τετραετίας».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας ανέλυσε στο Υπουργικό Συμβούλιο την πορεία εφαρμογής των μέτρων κατά της ακρίβειας που έχουν ήδη νομοθετηθεί και δείχνουν ήδη τα πρώτα τους αποτελέσματα και παρουσίασε το Νομοσχέδιο για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα τα 4 νέα μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης που είχαν προαναγγελθεί.

Συγκεκριμένα:

1. Η μείωση εκπτώσεων προμηθευτών προς σούπερ μάρκετ με στόχο την μεταφορά του οφέλους στον καταναλωτή με μείωση των τιμών τιμοκαταλόγων

2. Το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους του βρεφικού γάλακτος

3. Η αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων

4. Οι «καθαρές» τιμές σε νωπά προϊόντα

Μετά την νομοθέτηση των συγκεκριμένων διαρθρωτικών μέτρων, τον Φεβρουάριο 2024 ανατιμήθηκαν 890 κωδικοί προϊόντων, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι είχαν ανατιμηθεί 3.760 κωδικοί προϊόντων. Η εφαρμογή της ρύθμισης επέφερε τον περιορισμό των ανατιμήσεων κατά 76% μέσα σε ένα χρόνο.

Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση που υποχρεώνει τους προμηθευτές να μειώσουν κατά 30% τις προσφορές προς τις εταιρείες λιανεμπορίου, με την υποχρέωση να μειώσουν ισόποσα τις τιμές τιμοκαταλόγου, έχει ήδη οδηγήσει σε μειώσεις σε περισσότερα από 3.900 προϊόντα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις διορθώνονται κατεστημένες πρακτικές και δυσλειτουργίες δεκαετιών που νόθευαν τον ανταγωνισμό και αλλοίωναν το κριτήριο του καταναλωτή. Βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η προστασία όλων των καταναλωτών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει με σταθερότητα να στηρίζει τους πολίτες απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια απ' την πρώτη στιγμή. Έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από έκτακτα μέτρα όπως το καλάθι του νοικοκυριού, η μόνιμη μείωση τιμής τουλάχιστον κατά 5%, το market pass, αλλά και σε μια σειρά από μόνιμες μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αυξάνοντας ταυτόχρονα και αυστηροποιώντας τους ελέγχους από την ΔΙΜΕΑ. Ήδη έχουν γίνει πάνω από 20.000 έλεγχοι την περασμένη χρονιά και 12 εκ. ευρώ πρόστιμα έχουν εισπραχθεί.

Ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για α) την Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, β) τον Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και γ) τη Σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με τη ρύθμιση αυτή η Ελλάδα καθίσταται πιο ανταγωνιστική ως προς την επιχειρηματικότητα στον τομέα της άμυνας και μπορεί να αναπτύξει τεχνολογίες που θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής. Το νέο Σώμα θα συμβάλλει στην επιπλέον θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας και της διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν ως σκοπό την περαιτέρω αναβάθμισή τους ως νευραλγικού πυλώνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο που αφορά: α) το θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα και β) Ελεγκτικά όργανα και τους ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με το νομοσχέδιο αυτό θεσπίζεται ένα ενιαίο, λεπτομερές και σύγχρονο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με:

- Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης,

- Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις και

- Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα,

σε όλα τα στάδια, από την πιστοποίηση των επιχειρήσεων που τα παράγουν, τα συσκευάζουν και τα εμπορεύονται μέχρι τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

Δημιουργείται έτσι, ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για τη συστηματική καταγραφή όλων των ειδών παραβάσεων, των διοικητικών προστίμων και των κυρώσεων που προβλέπονται για καθεμία απ' αυτές, ώστε τελικά να προστατεύονται τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές, αλλά και ο υγιής ανταγωνισμός και να διασφαλίζεται η ποιότητα και αξιοπιστία των ελληνικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε στη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των αγροτών πριν λίγες ημέρες, πως θα εξετάσουμε και θα προχωρήσουμε σε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων προϊόντων, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άμεσα δρομολογεί αυτήν την δέσμευση.

Η Κυβέρνηση εδώ και περίπου ένα χρόνο πρωταγωνιστεί μαζί με τις χώρες της EU- MED 9 στην κατεύθυνση της ήπιας προσαρμογής στην πράσινη καλλιέργεια και των διαπραγματεύσεων για την νέα ΚΑΠ. Επισημαίνουμε ότι έχουν ήδη κατατεθεί 19 ελληνικές προτάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες, βελτίωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τεχνικού χαρακτήρα, σημαντικές για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Είναι σημαντικό να στηρίξουν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα αυτές τις διεκδικήσεις απέναντι στη λογική των κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς στην Ευρώπη. Ας αφήσουν λοιπόν τα μισόλογα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και ας συνταχθούν με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις της χώρας.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοθετική πρωτοβουλία για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Με το νομοσχέδιο εισάγεται καθολικά η ψηφιακή επικοινωνία της Φορολογικής Διοίκησης με τον φορολογούμενο ως προς την κοινοποίηση πράξεων, λοιπών εγγράφων και αρχείων, αποτυπώνοντας έτσι με ακρίβεια τις συναλλαγές αυτές προκειμένου να μην επιδέχεται αμφισβήτησης ενώπιον δικαστικής αρχής ο χρόνος, η μορφή και το περιεχόμενο της επικοινωνίας.

Επιπλέον, προβλέπεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, ενώ καταργείται η υποχρέωση των επιτηδευματιών και των επιχειρήσεων να τηρούν απλογραφικά βιβλία, καθώς τα στοιχεία μεταβιβάζονται στο myDATA.

Ακόμη, προβλέπεται η αυτοματοποίηση της σύνταξης και υποβολής φορολογικής δήλωσης, ώστε οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, που δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος, να μην απαιτείται καν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις και να γίνεται αυτόματα ο προσδιορισμός της φορολογικής τους υποχρέωσης.

Τέλος, με το νομοσχέδιο, οριοθετούνται οι έννοιες του μερικού, πλήρους και απομακρυσμένου ελέγχου και των αντίστοιχων εντολών, ενώ ενισχύεται η βαρύτητα των υποθέσεων των πρόσφατων χρήσεων, αντί των παλαιοτέρων.

Με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, ενώ παράλληλα η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται στις καλές πρακτικές των ευρωπαϊκών χωρών.

Ειδικότερα, με το Νομοσχέδιο επιχειρείται η διευκόλυνση της πρόσβασης των ιατρών του Ε.Σ.Υ. στον ιδιωτικό τομέα και αντίστοιχα η προσέλκυση ιδιωτών ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Αντιμετωπίζεται η ανάγκη διενέργειας απογευματινών χειρουργείων για την κάλυψη των αναγκών όλου του πληθυσμού, ενώ παράλληλα, αντιμετωπίζονται σημαντικά ζητήματα τόσο των νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Υγειονομικών Περιφερειών όσο και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Προβλέπονται, επιπλέον, δράσεις για την πρόληψη κλινικών και αναπτυξιακών προβλημάτων παιδιών που ανακύπτουν κατά τη βρεφική ηλικία, την εφηβεία και την ενηλικίωσή τους.

Δίνεται πρόσβαση για όλες τις γυναίκες, άνω των 45, σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις κατά του καρκίνου του μαστού.

Υλοποιείται το σύνολο των δράσεων του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης» σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές,

Τέλος, λαμβάνονται μέτρα για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό του συστήματος δημόσιας υγείας με την αναδιοργάνωση του ΕΟΔΥ.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι η συνεχής ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με υποδομές και προσωπικό και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Έχει ήδη ανακοινωθεί πως δρομολογούνται μέσα στο 2024, 6.500 προσλήψεις μόνιμων θέσεων υγειονομικού προσωπικού.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προσωπικού των υγειονομικών δομών σε όλη τη χώρα, υπογράφηκε απόφαση για την προκήρυξη 704 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων, σε συνέχεια των 2.145 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που προκηρύχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Εντός των επόμενων ημερών, θα προκηρυχθούν περίπου 100 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. διαφόρων ειδικοτήτων στον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη παρουσίασε το Πρόγραμμα Period Poverty. Καθώς υπολογίζεται ότι περίπου το 20% των γυναικών στην Ελλάδα δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το μηνιαίο κόστος των προϊόντων περιόδου για τις ίδιες ή και τις κόρες τους, πολλά κορίτσια απουσιάζουν έως και 30 ημέρες ή περισσότερο, από το σχολείο λόγω της έλλειψης προϊόντων περιόδου. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε περιοχές όπως η Δυτική Αττική και η Δυτική Θεσσαλονίκη και θα περιλαμβάνει: διανομή 14.000.000 προϊόντων περιόδου στα σχολεία, εκπαίδευση για την έμμηνο ρύση για γονείς (ιδιαίτερα για μονογονεϊκές οικογένειες), εκστρατείες αποστιγματισμού και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης για όλα τα κορίτσια της χώρας.

Την άμεση έναρξη του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» για την ανακαίνιση σχεδόν 12.500 κλειστών κατοικιών ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 50 εκατ. ευρώ και προβλέπει την επιδότηση του 40% της ανακαίνισης έως του ποσού των 10.000 ευρώ, με μάξιμουμ προκαταβολή τα 2000 ευρώ. Αναγκαίες προϋποθέσεις τα σπίτια να είναι δηλωμένα ως «κλειστά» στο Ε2 και να διατεθούν για μακροχρόνιες μισθώσεις.

Στόχος είναι να δώσουμε κίνητρο σε ιδιοκτήτες να μπορέσουν να ανοίξουν κάποια από τα χιλιάδες κενά διαμερίσματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή κλειστά, προκειμένου να διευρύνουμε το οικιστικό απόθεμα την ώρα που η ζήτηση για στέγη και τα ενοίκια είναι αυξημένα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται σε μια δομημένη στεγαστική πολιτική, την οποία ήδη εφαρμόζει η Κυβέρνηση.

Διαθέτουμε 2,3 δισεκατομμύρια σε στεγαστικά προγράμματα. Ήδη μέσα από το πρόγραμμα «Σπίτι μου» έχουμε ήδη σχεδόν 4.200 εκταμιευμένα δάνεια και στο τέλος της χρονιάς, θα φτάσουν τα 9.800. Προχωράμε το πρόγραμμα «Ανακαινίζω- Νοικιάζω» και θα ξεκινήσουμε σύντομα το πρόγραμμα της Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Τροπολογία για την «Κατ' εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-2025» και για το επίδομα μητρότητας κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αφορά σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και στις οικογένειές τους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και σε περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2018. Στις εξαιρέσεις συμπεριλαμβάνονται και οι άνεργοι αυτών των περιοχών καθώς και οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ζώνης Περάματος και Ελευσίνας.

Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρχει πολίτης αυτής της χώρας που να έχει ενεργό ΑΜΚΑ και να στερείται το δικαίωμα δωρεάν νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε το 2014, δηλαδή πριν από 10 χρόνια, από την τότε Κυβέρνηση της ΝΔ. Ειδικά σε ότι αφορά στα παιδιά, στα άτομα με αναπηρία και στους χρονίως πάσχοντες, υπενθυμίζουμε ότι οι κατηγορίες πολιτών αυτές καλύπτονται και από ιδιώτες γιατρούς, για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων, όπως προβλέπει προγενέστερη απόφασή του 2022.

Η τροπολογία περιλαμβάνει και δύο ουσιαστικές διασαφηνίσεις ως προς την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και ως προς τη μεταβίβαση αυτής στον άλλο γονέα. Με βάση αυτές τις αλλαγές η μητέρα ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα, δικαιούται ειδική παροχή προστασίας μητρότητας 9 μηνών, η οποία ξεκινά μετά την καταβολή του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στις δικαιούχους μητέρες μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό.

Αναφορικά με το δικαίωμα της μητέρας να μεταβιβάζει την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα τονίζουμε πως η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως 7 μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητάς της στον πατέρα. Σε περίπτωση που ο πατέρας εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας λαμβάνει, πλέον της ειδικής παροχής Προστασίας μητρότητας, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Για 1+1 μήνα παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές μετά από απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.

Για την απόφαση αυτή λήφθηκαν υπόψη τόσο τα αιτήματα της ίδιας της αγοράς παρόχων POS και ταμειακών μηχανών όσο και των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις ενός σύνθετου και πολυεπίπεδου έργου.

Σημειώνεται ότι η πρόοδος του έργου μέχρι σήμερα είναι πολύ σημαντική, καθώς έχει αναβαθμιστεί το 85% των συστημάτων POS και ταμειακών, ενώ οι διασυνδέσεις ξεπέρασαν τις 60.000, με τα προγραμματισμένα ραντεβού τις αμέσως επόμενες ημέρες να ανέρχονται στις 20.000.

Συγκεκριμένα, και προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα, δίνεται παράταση μέχρι την 31η Μαρτίου 2024, για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει μέχρι σήμερα τα συστήματα τους. Σημειώνεται πως η παράταση αυτή μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα:

- Για τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να κλείσουν ραντεβού εντός Μαρτίου αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού μέσα στον Απρίλιο και

- για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης».

