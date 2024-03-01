Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου του 2024 η ομάδα Up Stories βρέθηκε ή για την ακρίβεια προσπάθησε να φτάσει στο εμβληματικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη.

Η έλευση στο σημείο μέσω της παλαιάς πλέον εθνικής οδού ήταν αδύνατη καθώς αυτή παραμένει κλειστή για εργασίες συντήρησης και ακόμα όταν τελικά φτάναμε η διέλευση της κρεμαστής γέφυρας που διαπερνά τον Πηνειό ποταμό και οδηγεί στο εκκλησάκι θα ήταν αδύνατη καθώς όπως θα δείτε και στο βίντεο μας έχει καταστραφεί.

Έτσι πήγαμε μέχρι τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Τεμπών και από εκεί περπατώντας και ακολουθώντας το παλιό σιδηροδρομικό δίκτυο για μια απόσταση περίπου 5χλμ φτάσαμε τελικά στην Αγιά Παρασκευή.

Οι εικόνες της καταστροφής που αντικρίσαμε πραγματικά δεν περιγράφονται με λόγια.

Δείτε το βίντεο μας και ευχόμαστε κάποιοι να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να επαναφέρουν αυτό το ιστορικό σημείο που έχουν κάνει στάση πάνω από 20.000.000 οχήματα και έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 100.000.000 επισκέπτες στην αρχική του μορφή.

