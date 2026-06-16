Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μια ιρανική τακτική λαθρεμπορίου για να περάσουν κρυφά πετρέλαιο από τον Κόλπο, ανέφεραν πηγές στο Reuters.



Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιβλέψει δεκάδες λαθραίες μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο για να διατηρήσει τις εξαγωγές ενέργειας από τον Κόλπο, χρησιμοποιώντας εναέρια και θαλάσσια drones καθώς και ελικόπτερα σε μια επιχείρηση για να καθοδηγήσει τις νηοπομπές σε δεξαμενόπλοια που περιμένουν.



Η επιχείρηση, στο άκρο Στενού του Ορμούζ χρησιμοποιεί μια τεχνική μεταφοράς που χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από το Ιράν για να παρακάμψει τις κυρώσεις.



Δύο συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου πραγματοποιούνται οι μεταφορές πετρελαίου έχουν εντοπιστεί από 11 άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση - η μία στα ανοικτά των ακτών της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η άλλη στα ανοικτά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου, και τουλάχιστον 92 πλοία έχουν συμμετάσχει στις μεταφορές, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα και δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Reuters.

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Μόλις στις 11 Ιουνίου, 17 ζεύγη πλοίων μπορούσαν να θεωρηθούν να πραγματοποιούν ταυτόχρονες μεταφορές πετρελαίου στις δύο τοποθεσίες, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Reuters.



Το ελικόπτερο Apache που καταρρίφθηκε από το Ιράν στις 9 Ιουνίου, πυροδοτώντας αντίποινα με βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ, συμμετείχε στην αποστολή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές, περιλαμβανομένου ενός πρώην Αμερικανού αξιωματούχου που γνώριζε την επίθεση. Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες, το Reuters μέτρησε έξι ζεύγη δεξαμενόπλοιων συγκεντρωμένα σε μια μικρή περιοχή στα ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ την ημέρα που καταρρίφθηκε το Apache.



Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον ρόλο που έπαιξε το Apache στην επιχείρηση. Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε ότι καμία δύναμη της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) δεν συμμετέχει σε μια υπεράκτια επιχείρηση μεταφοράς πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο.



Η έκταση των μεταφορών από πλοίο σε πλοίο, ο τρόπος λειτουργίας τους και ο ρόλος του Apache στην επιχείρηση δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στην CENTCOM για περισσότερες ερωτήσεις.

Πηγή: skai.gr

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