Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση σήμερα το πρωί στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, σημείωσε ότι «στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 5.000 αιτήσεις για άδεια διαμονής για μετανάστες που διαμένουν στην Ελλάδα πάνω από 3 χρόνια, έχουν προσφορά εργασίας, καθαρό ποινικό μητρώο και πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζει η τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή με 262 ψήφους, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ήδη έχει εκδοθεί η πρώτη τέτοια άδεια σε μετανάστη που ζει στη Χίο». Ο κ. Καιρίδης ανέφερε πως πλέον ο μετανάστης «λαμβάνει άδεια διαμονής ώστε να εργαστεί νόμιμα και όχι "μαύρα"… Να πληρώνει φόρους και εισφορές. Να έχει όλα τα υγειονομικά, ασφαλιστικά δικαιώματα» σημειώνοντας πως έτσι «βάζουμε τάξη στην αγορά εργασίας και στο εσωτερικό μας. Με όρους και κανόνες. Με πλήρη ασφάλεια στην κοινωνία και όλους τους εργαζόμενους και τους νόμιμους μετανάστες που έχουμε στην πατρίδα μας».

Ο υπουργός, σχετικά με του όρους εργασίας για μετανάστες εργαζόμενους «σε τηλεφωνικά κέντρα» ανέφερε πως «έχουμε δεσμευτεί και προς τους ίδιους και της εταιρείες να επαναφέρουμε το παλιότερο καθεστώς, που με το νέο Κώδικα του 2023 της απλοποίησης και ομογενοποίησης των πολλών αδειών παρείχε στους εργαζόμενους αυτούς, την άδεια ειδικού σκοπού εκτός της γενικής ρύθμισης των αδειών διαμονής για εργαζόμενους μέσω μετακλήσεως. Καθώς ήταν προνομιακές άδειες αφού παρέχει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, δεν εντάσσεται στους περιοριστικούς όγκου μετακλήσεως που υπάρχουν και τους παρείχε πλήρες ασφαλιστικές και υγειονομικές παροχές». «Αυτό», είπε ο κ. Καιρίδης «θα γίνει άμεσα εντός του Μαρτίου πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου Κώδικα που είναι τον Απρίλιο» και συμπλήρωσε «πως η πρόθεση της κυβέρνησης στο θέμα αυτό είναι ξεκάθαρη».

Αναφορικά με την «μπλε» κάρτα εργασίας, ο υπουργός, είπε πως «αυτή είναι μια πρωτοβουλία που όλοι οι όροι για την χορήγησή της καθορίζονται από την ίδια την ΕΕ με Οδηγίες. Και πράγματι, υπάρχει σε αυτές τις Οδηγίες το εισοδηματικό κριτήριο και ο λόγος είναι για να προστατευτούν οι ημεδαποί εργαζόμενοι. Δηλαδή να αφορά εξειδικευμένο προσωπικό μόνο όταν ο εργοδότης έχει εξαντλήσει τα όλα περιθώρια απασχόλησης ημεδαπών και έτσι του παρέχεται η κατ' εξαίρεση άδεια». Το «άνοιγμα» της «μπλε» Κάρτας, είπε ο κ. Καιρίδης δεν μπορεί να γίνει καθώς οι όροι ορίζονται από την ΕΕ αλλά και δεν θα ήταν προς το συμφέρον των Ελλήνων εργαζομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

