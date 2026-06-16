Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας περιορίζει τις υποχρεώσεις του για να βρίσκεται κοντά στη σύζυγό του

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας Χάακον θα περιορίσει τις επίσημες υποχρεώσεις του προκειμένου να περάσει περισσότερο χρόνο με τη σύζυγό του, την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, που πάσχει από μια σοβαρή πνευμονική νόσο, ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα.

Ο Χάακον ακύρωσε υποχρεώσεις που είχαν αρχικά προβλεφθεί και εντέλει διαγράφηκαν από τον επίσημο πρόγραμμά του για σήμερα και για αύριο, Τετάρτη, μετέδωσαν νορβηγικά ΜΜΕ. Την Παρασκευή είχε ήδη αρνηθεί να συμμετάσχει στο εβδομαδιαίο υπουργικό συμβούλιο.

«Λόγω της κατάστασης της υγείας της πριγκίπισσας, ο πρίγκιπας διάδοχος θα προσαρμόσει το πρόγραμμά του στον μέλλον προκειμένου να περάσει περισσότερο χρόνο» με τη σύζυγό του, ανακοίνωσε το παλάτι σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ηλικίας 52 ετών, όπως ο σύζυγός της, η Μέτε Μάριτ πάσχει από μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μια νόσο που προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σημαντικά τον τελευταίο καιρό, σε βαθμό τέτοιο που οι γιατροί την ενέταξαν σε μια λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, μια έσχατη επέμβαση, όταν εκτιμάται πως ο ασθενής έχει μόνο ένα έως δύο χρόνια ζωής χωρίς μια τέτοια παρέμβαση.

Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα την επομένη της καταδίκης από τη νορβηγική δικαιοσύνη του γιου της Μέτε-Μάριτ, του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για δύο βιασμούς και άλλες 32 κατηγορίες.

Ο 29χρονος, καρπός μιας προηγουμένης σχέσης της μητέρας του, πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον το 2001, αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες. Οι δικηγόροι του έχουν ανακοινώσει ότι θα ασκήσουν έφεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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