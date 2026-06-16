Τα υβριδικά μοντέλα προτίμησαν για άλλον έναν μήνα οι Έλληνες καταναλωτές, αφού τον Μάιο περίπου ένας στους δύο οδηγούς επέλεξε αυτοκίνητο που είχε υβριδική τεχνολογία. Συγκεκριμένα τα υβριδικά μοντέλα κατέλαβαν το 56,1% του συνόλου των πωλήσεων, καταγράφοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Άνοδο στις πωλήσεις (+1,1%) σημείωσαν και τα ηλεκτρικά μοντέλα καταλαμβάνοντας συνολικά 5,9% του συνόλου, αρκετά πίσω σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο όρο των πωλήσεων της Ευρώπης που ήταν στο 19,7%.

Μετά από πολλούς μήνες τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα σημείωσαν αύξηση 1,1% καταλαμβάνοντας συνολικά το 2,6%. Πολύ μακριά από το ποσοστό που συγκέντρωναν πριν από πολλά χρόνια που κατέγραφαν υψηλές πωλήσεις. Από την άλλη τα αμιγώς βενζινοκίνητα μοντέλα κατέλαβαν το 25,8% του συνόλου των πωλήσεων, καταγράφοντας πτώση 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πτώση σημείωσαν και τα plug-in υβριδικά μοντέλα (-0,9%), όπως και τα αυτοκίνητα διπλού καυσίμου (-0,7%).

Η «Β» κατηγορία ήταν αυτή που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων, αφού συνολικά το 59,8% προτίμησε αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Από αυτό το ποσοστό, το 36,9% επέλεξε SUV. Η αμέσως επόμενη αγαπημένη κατηγορία ήταν η «C» συγκεντρώνοντας ποσοστό 22,6%, με τα SUV να καταλαμβάνουν ποσοστό 17,6%. Ακολούθησαν η «Α» κατηγορία που συγκέντρωσε συνολικό ποσοστό 9%, όπου τα SUV κατέλαβαν μόλις το 1,9% και η «D» κατηγορία με συνολικό ποσοστό 6,1%.

Τέλος, από την αρχή του έτους στην Ελλάδα μέχρι και τον φετινό Απρίλιο ταξινομήθηκαν 49.087 συνολικά αυτοκίνητα, όταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ταξινομήθηκαν 3.908.674 αυτοκίνητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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