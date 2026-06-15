Mega deal και με τη … «βούλα» στον τουριστικό τομέα.
Ο γαλλικός κολοσσός Extendam εισέρχεται στην ελληνική αγορά φιλοξενίας αποκτώντας το ξενοδοχείο Radisson Blu Zaffron Resort στη Σαντορίνη έναντι ποσού 28,3 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία «σφραγίστηκε» με τη συνδρομή της Χ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία ήταν και ο νομικός σύμβουλος των Extendam και Redcliffe Capital για την επένδυση.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η δικηγορική φίρμα Χ. ΠΕΛΕΚΗΣ που παρείχε νομικές συμβουλές για την ολοκλήρωση του mega deal η «νομική εκπροσώπηση της Extendam (Γαλλία) και της Redcliffe Capital Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο) στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της L.S. Santorini Kamari Xenodocheiaki S.A., της εταιρείας που κατέχει και λειτουργεί το Radisson Blu Zaffron Resort στο Καμάρι Σαντορίνης», ‘’έκλεισε’’ επιτυχώς.
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής -όπως προαναφέρθηκε- διαμορφώθηκε σε 28,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που η Extendam αποφασίζει να εισέλθει στην ελληνική αγορά φιλοξενίας και εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου στην ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή αγορά.
Η Extendam, είναι γαλλική εταιρεία private equity, η οποία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 400 ξενοδοχείων στην Ευρώπη 32.000 δωμάτιων και 5,1 δισ. αξία ενεργητικού (με βάση τα στοιχεία στο τέλος του 2025) και αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε χώρες όπως η Ελλάδα.
Η Redcliffe Capital, από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει παρουσία 15 ετών στον κλάδο των επενδύσεων, ως ‘’boutique’’ επενδυτική εταιρεία
Από την πλευρά της, η νομική ομάδα της Χ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανέλαβε τον πλήρη συντονισμό και τη νομική υποστήριξη της συναλλαγής για λογαριασμό των αγοραστών, παρέχοντας μεταξύ άλλων:
• Νομικό έλεγχο (legal due diligence) της εταιρείας-στόχου και των περιουσιακών της στοιχείων
• Σύνταξη και διαπραγμάτευση χρηματοδοτικής τεκμηρίωσης και ομολογιακού δανείου • Ανάλυση ζητημάτων ελέγχου ξένων άμεσων επενδύσεων (FDI screening) βάσει του ν. 5202/2025
• Σύνταξη και ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης ενεχύρου επί μετοχών και των εγγράφων ολοκλήρωσης της συναλλαγής
Η συναλλαγή αναδεικνύει το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών για τον ελληνικό κλάδο φιλοξενίας και επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνικής τουριστικής αγοράς ως επενδυτικού προορισμού.
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