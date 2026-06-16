Στη Σεούλ βρέθηκε στις 11 Ιουνίου 2026 η γενική γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νάντια Παπακώστα, στο πλαίσιο της έναρξης των συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας και Νότιας Κορέας για την υιοθέτηση διμερούς συμφωνίας κινητικότητας νέων (Working Holiday Agreement).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, με τον γενικό γραμματέα Προξενικών Υποθέσεων και Ασφάλειας, Yoo Byung-Seok. Τη γενική γραμματέα συνόδευσαν ο γενικός διευθυντής Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Νάσος Βιτσεντζάτος, καθώς και ο πρέσβης της Ελλάδας στη Σεούλ, Λουκάς Τσώκος.

Οι συμφωνίες κινητικότητας νέων αποτελούν ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο νόμιμης μετανάστευσης, επιτρέποντας σε νέους ηλικίας συνήθως από 18 έως 30 ετών να ταξιδεύουν, να διαμένουν προσωρινά και να εργάζονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη χώρα-εταίρο για χρονικό διάστημα που συνήθως φτάνει έως ένα έτος.

Παράλληλα, η κ. Παπακώστα συμμετείχε στις εργασίες της διεθνούς έκθεσης τροφίμων «Seoul Food & Hotel (SFH) 2026», όπου επισκέφθηκε το περίπτερο που λειτούργησε από κοινού η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Νομού Ημαθίας και ομάδες παραγωγών κτηνοτροφίας της Πολωνίας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η ελληνική αντιπροσωπεία είχε επαφές με Έλληνες και ξένους εργοδότες, συζητώντας ζητήματα που αφορούν τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα, καθώς και ευρύτερα θέματα νόμιμης μετανάστευσης και διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η προοπτική σύναψης συμφωνίας κινητικότητας νέων με τη Νότια Κορέα εκτιμάται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και επικαιροποιημένο πρότυπο διμερούς συμφωνίας, προσαρμοσμένο στις σημερινές μεταναστευτικές εξελίξεις. Το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε συνεργασίες με άλλες μεταναστευτικά ασφαλείς τρίτες χώρες.

Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, με στόχο την ολοκλήρωση και υπογραφή της συμφωνίας έως το τέλος του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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