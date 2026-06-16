Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει να δημοσιεύσει μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία είχε ήδη υπογραφεί. Ωστόσο, το Ισραήλ φέρεται να αισθάνεται παραγκωνισμένο από τις εξελίξεις.

Ο Βανς περιέγραψε το μνημόνιο κατανόησης (MOU) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως «περίπου μιάμιση σελίδα» και ένα «πολύ γενικό» έγγραφο.

Σημειώνεται ότι η CIA αμφισβητεί τη δέσμευση του Ιράν στη συμφωνία με τον Τραμπ. Οι αξιολογήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προθυμία της Τεχεράνης να κάνει βασικές παραχωρήσεις, ακόμη και καθώς η κυβέρνηση κινείται προς μια επίσημη συμφωνία. «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτή η συμφωνία θα κάνει το Ισραήλ ασφαλέστερο» διαβεβαίωσε ο Βανς.

«Είμαι βέβαιος» ότι το Ισραήλ θα ενταχθεί στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «στο μέλλον» ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ αγνόησε τις ανησυχίες. «Ο Πρόεδρος Τραμπ ακούει όλες τις απόψεις για οποιοδήποτε δεδομένο ζήτημα — αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο τελικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios.

Ο αξιωματούχος είπε ότι το μνημόνιο πληροί όλες τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης των ΗΠΑ: την αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την άρνηση της Τεχεράνης να διατηρήσει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού και τη διασφάλιση ότι το Ιράν δεν μπορεί να «κρατήσει όμηρο τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό».

«Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία» διαβεβαίωσε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντησή του με τον εμίρη του Κατάρ

Πάντως, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», υπογραμμίζοντας ότι η ισραηλινή πολιτική απέναντι στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει αμετάβλητη. Ο Νετανιάχου, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου από τον Μάρτιο, δήλωσε ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν αποτελεί «αποστολή ζωής» για τον ίδιο.

Ισραηλινά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι «ο αμελής χειρισμός των συνομιλιών με το Ιράν από τον Τραμπ έχει επιστρέψει το Ισραήλ σε μια πραγματικότητα περιορισμένης ελευθερίας δράσης και εξασθενημένης αποτροπής, αποκαλύπτοντας το χάσμα μεταξύ της λαμπρής στρατιωτικής εκτέλεσης και της αποτυχημένης στρατηγικής».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν θα χωριστούν σε δύο στάδια ή φάσεις. Το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων θα καλύψει τα ζητήματα των πυρηνικών και την άρση των κυρώσεων που θα επιλυθούν σε μια τελική συμφωνία, πρόσθεσε. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ θα ηγηθεί της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν στην Ελβετία μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

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