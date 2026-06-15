Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις επιτεύχθηκε η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε ο Σαρίφ μέσω ανάρτησης στο X, και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει με την «άμεση και οριστική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

«Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στην Ελβετία.», πρόσθεσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σεχμπάζ Σαρίφ:

Μετά από εντατικές συνομιλίες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν με την άμεση και οριστική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στην Ελβετία.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη δέσμευσή τους στην εξεύρεση διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση. Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια διαμεσολάβησης, τη σπουδαία ηγεσία του κράτους του Κατάρ, για τη στήριξή τους στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ειδικά την ηγεσία του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την τεράστια συμβολή τους σε αυτό το θέμα.

Με τη συμφωνία πλέον να έχει οριστικοποιηθεί, οι διαμεσολαβητές θα διευκολύνουν μια σειρά από συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα. Αυτές οι προκαταρκτικές συνομιλίες πριν από την εφαρμογή της συμφωνίας θα θέσουν τις βάσεις για τις τεχνικές διαπραγματεύσεις, καθώς και για την επίσημη τελετή υπογραφής.

Πηγή: skai.gr

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