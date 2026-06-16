Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,52%, σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να καταγράφει νέα υψηλά 17 ετών.

Η αγορά κινήθηκε σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 4,30%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση με μεγάλη άνοδο έκλεισε η μετοχή της Aktor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.475,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,52%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2009 (2.497,15 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.455,43 μονάδες (-0,29%) και υψηλότερη τιμή στις 2.482,10 μονάδες (+0,80%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 349,671 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 53.872.083 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+12,53%), του ΔΑΑ (+2,55%), των ΕΛΠΕ (+2,16%) και της Eurobank (+2,07%) και της Πειραιώς (+1,11%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-2,24%), της Τιτάν (-1,39%), του ΟΛΠ (-1,32%) και της Jumbo (-0,87%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.654.780 και 8.069.789 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 48,81 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 46,24 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 52 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Aktor (+12,53%) και Λάνακαμ(κ) (+8,46%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea (-29,91%) και Τρία 'Αλφα(-6,25%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,1400 +12,53%

ALLWYN:13,9350 +0,54%

ΚΥΠΡΟΥ:9,8000 αμετάβλητη

METLEN:41,2000 -0,82%

OPTIMA:10,5300 +0,29%

ΤΙΤΑΝ: 53,4000 -1,39%

ALPHA BANK: 4,2400 +1,07%

AEGEAN AIRLINES: 12,7500 +0,08%

VIOHALCO: 19,2200 -2,24%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,6000 -0,40%

ΔΑΑ:10,8400 +2,55%

ΔΕΗ: 22,9600 +0,26%

COCA COLA HBC:52,9000 -0,56%

ΕΛΠΕ: 10,3900 +2,16%

ELVALHALCOR: 4,7350 -0,53%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,4350 +0,88%

ΕΥΔΑΠ: 10,3200 -0,58%

EUROBANK: 4,2800 +2,07%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6950 +1,06%

MOTOR OIL: 38,5200 +0,36%

JUMBO: 22,8000 -0,87%

ΟΛΠ:37,5000 -1,32%

ΟΤΕ: 19,3500 +0,31%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,4460 +1,11%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,0800 +0,13%

Πηγή: skai.gr

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