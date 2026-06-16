Την ώρα που οι φονικές πλημμύρες σαρώνουν τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, οι κεντροδυτικές περιοχές προετοιμάζονται για ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας την Τετάρτη, το οποίο ενδέχεται να φέρει ισχυρούς ανεμοστρόβιλους, καταστροφικούς ανέμους και χαλάζι μεγάλου μεγέθους, μεταδίδει το abcnews.com.

Days of heavy rain will trigger flash flooding across the Gulf Coast from Texas to Louisiana, Mississippi, Alabama and Georgia as we closely monitor what could become the first tropical storm of the season. @JimCantore has the latest: pic.twitter.com/xuRDgqUexB June 16, 2026

Φονικές πλημμύρες στον Νότο

Το πρωί της Δευτέρας, μια γυναίκα στην κομητεία Μπαντέρα, βορειοδυτικά του Σαν Αντόνιο στο Τέξας, κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέροντας ότι το αυτοκίνητό της παρασύρεται από τα ορμητικά νερά προς ένα ρέμα. Σύμφωνα με ανάρτηση του γραφείου του σερίφη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γραμμή διακόπηκε σχεδόν αμέσως. Ώρες αργότερα, η άτυχη γυναίκα, η οποία δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο όχημα, αρκετά μίλια πιο κάτω από το σημείο όπου την παρέσυρε το ρέμα.

Στο Σαν Αντόνιο, το Χιούστον και το Γουέικο, πολλά οχήματα ακινητοποιήθηκαν στους δρόμους λόγω της υψηλής στάθμης του νερού. Παράλληλα, στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα πραγματοποιήθηκαν απεγκλωβισμοί πολιτών, καθώς τα νερά εισχώρησαν σε κτίρια.

🚨 FLASH FLOOD EMERGENCY UPDATE 🚨



Life-threatening flash flooding is impacting parts of the South after severe storms unleashed torrential rainfall across Texas and the Gulf Coast. pic.twitter.com/0B3jyZBZRX — Disaster Zone (@Disaster_X_) June 16, 2026

Στο Σεντ Μάρτιν του Μισισίπι, οι έξοδοι προς τους αυτοκινητοδρόμους I-10 και I-110 έκλεισαν, ενώ νοτιότερα, στην αεροπορική βάση Κέσλερ, αρκετοί δρόμοι έγιναν εντελώς αδιάβατοι.

Περισσότεροι από 17 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται την Τρίτη υπό προειδοποίηση για πλημμύρες, σε μια ζώνη που εκτείνεται από το Τέξας μέχρι το Μισισίπι. Οι έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές τοπικές πλημμύρες-αστραπή από το Κόρπους Κρίστι και το Χιούστον, μέχρι το Λαφαγιέτ, την Αλεξάνδρεια της Λουιζιάνα και το ΜακΚόμπ του Μισισίπι, περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο κινδύνου 3 (με μέγιστο το 4).

Massive flooding on roads caused by heavy rain in Houston, Texas, USA 🇺🇸 (15.06.2026) pic.twitter.com/EcOQpofD3e — Disaster News (@Top_Disaster) June 15, 2026

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται κατά μήκος ενός μετωπικού ορίου πάνω από την κεντρική Λουιζιάνα και το νοτιοανατολικό Μισισίπι. Αν και οι βροχές πιο κοντά στις ακτές θα είναι δυσκολότερο να διατηρήσουν την ίδια ένταση, υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε, αν εκδηλωθούν, να προκαλέσουν σοβαρά τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Την Τετάρτη, η προειδοποίηση επιπέδου 3 θα αφορά το Χιούστον, το Μπόμοντ, το Λέικ Τσαρλς και το Λαφαγιέτ, ενώ την Πέμπτη το ίδιο σκηνικό θα μετατοπιστεί προς το Μπατόν Ρουζ, το Τζάκσον του Μισισίπι, το Μοντγκόμερι και το Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα.

Αυτές οι έντονες βροχοπτώσεις οφείλονται σε ένα τροπικό βαρομετρικό χαμηλό που αναπτύσσεται στον δυτικό Κόλπο του Μεξικού.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων δίνει 60% πιθανότητα να εξελιχθεί το σύστημα αυτό σε τροπική καταιγίδα. Σε αυτή την περίπτωση, θα ονομαστεί «Άρθουρ» και θα είναι η πρώτη της φετινής περιόδου.

Συναγερμός για ακραία φαινόμενα στα Μεσοδυτικά την Τετάρτη

Περίπου 40 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται στη ζώνη όπου αναμένεται το ξέσπασμα της κακοκαιρίας την Τετάρτη.

Η μεγαλύτερη πιθανότητα για καταστροφικά φαινόμενα εντοπίζεται στο Ιλινόις και την Ιντιάνα, ενώ επηρεάζονται επίσης τμήματα του Μιζούρι, της Άιοβα και του Οχάιο.

Για το κεντρικό Ιλινόις και τη βόρεια Ιντιάνα έχει εκδοθεί προειδοποίηση επιπέδου 4 (με μέγιστο το 5) για επικίνδυνες καταιγίδες. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει πόλεις όπως το Σπρίνγκφιλντ, το Πεόρια, το Ντεκάτουρ, το Σαμπέιν και το Μπλούμινγκτον στο Ιλινόις, καθώς και το Ρένσελερ στην Ιντιάνα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την πιθανότητα εμφάνισης μεγάλων ανεμοστρόβιλων με μεγάλη διάρκεια, καταστροφικών ριπών ανέμου που θα αγγίξουν τα 130 χλμ/ώρα (80 μίλια/ώρα), καθώς και χαλαζιού με μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ.

Τέλος, στο επίπεδο κινδύνου 3 περιλαμβάνονται μεγάλες πόλεις όπως το Σικάγο, η Ιντιανάπολις, το Σεντ Λούις και το Φορτ Γουέιν.

Πηγή: skai.gr

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