Ουκρανία: 3 νεκροί σε επίθεση ρωσικού drone στη Νικόπολη

Μία 87χρονη μητέρα και ο 51χρονος γιος της, καθώς και ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκαν σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην πόλη Νικόπολη της Ουκρανίας στο νότιο μέτωπο, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης.
«Ο εχθρός έπληξε με ένα drone FPV ανθρώπους που περπατούσαν κατά μήκος του δρόμου», δήλωσε ο Ολεξάντρ Χάνζα μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Ο ίδιος ανάρτησε μια θολή φωτογραφία που δείχνει ένα αναπηρικό αμαξίδιο πάνω σε έναν δρόμο και δίπλα του να κείται κάποιος που δείχνει να είναι νεκρός.
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