Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άνδρος: Ζωή δεμένη με τη θάλασσα

Μέσα από τις αφηγήσεις παλιών ναυτικών, το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» φωτίζει ιστορίες ζωής ανθρώπων που πέρασαν δεκαετίες στα καράβια

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Άνδρος

Η Άνδρος είναι ένα νησί που ταυτίστηκε όσο λίγα με τη θάλασσα και τη ναυτοσύνη.

Μέσα από τις αφηγήσεις παλιών ναυτικών, το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» φωτίζει ιστορίες ζωής ανθρώπων που πέρασαν δεκαετίες στα καράβια, ταξίδεψαν στα πέρατα του κόσμου και έκαναν τη θάλασσα δεύτερο σπίτι τους. Την ίδια ώρα, οι ναυτικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον του επαγγέλματος, καθώς ολοένα και λιγότεροι νέοι επιλέγουν να ακολουθήσουν τη ζωή στη θάλασσα.

Ένα οδοιπορικό στη ναυτική ψυχή της Άνδρου, ανάμεσα σε αναμνήσεις, παράδοση και προβληματισμούς για την επόμενη μέρα.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άνδρος Όπου υπάρχει Ελλάδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark

Απόρρητο