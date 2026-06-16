Άνδρος: Ζωή δεμένη με τη θάλασσα

Η Άνδρος είναι ένα νησί που ταυτίστηκε όσο λίγα με τη θάλασσα και τη ναυτοσύνη.

Μέσα από τις αφηγήσεις παλιών ναυτικών, το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» φωτίζει ιστορίες ζωής ανθρώπων που πέρασαν δεκαετίες στα καράβια, ταξίδεψαν στα πέρατα του κόσμου και έκαναν τη θάλασσα δεύτερο σπίτι τους. Την ίδια ώρα, οι ναυτικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον του επαγγέλματος, καθώς ολοένα και λιγότεροι νέοι επιλέγουν να ακολουθήσουν τη ζωή στη θάλασσα.

Ένα οδοιπορικό στη ναυτική ψυχή της Άνδρου, ανάμεσα σε αναμνήσεις, παράδοση και προβληματισμούς για την επόμενη μέρα.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

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