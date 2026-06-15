Σενάρια περί επιβολής κυρώσεων στον υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, προβάλλουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πρωτοβουλία που φέρεται να προωθείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου Sözcü, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνονται προτάσεις για την επιβολή περιοριστικών μέτρων σε βάρος του Τούρκου υπουργού Δικαιοσύνης, με το επιχείρημα ότι συνδέεται με την εφαρμογή πρακτικών που χαρακτηρίζονται ως αντίθετες προς τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν πως ο Γκιουρλέκ αποτελεί πρόσωπο-κλειδί στην υλοποίηση πολιτικών που έχουν προκαλέσει επικρίσεις για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία, ζητώντας να εξεταστεί το ενδεχόμενο κυρώσεων εις βάρος του.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης εμφανίστηκε να απορρίπτει τις σχετικές αναφορές. Όπως μετέδωσε το ίδιο δίκτυο, ο Ακίν Γκιουρλέκ, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για πιθανές ευρωπαϊκές κυρώσεις, περιορίστηκε στη φράση: «Μάταιη προσπάθεια».

Φιντάν για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Σημαντικό βήμα για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς τη «σημαντικό βήμα» για την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επόμενες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών θα συνεχιστούν με εποικοδομητικό τρόπο, συμβάλλοντας στην εδραίωση μιας μόνιμης λύσης στην περιοχή.

«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εδραίωση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φιντάν.

Παράλληλα, συνεχάρη τόσο τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές όσο και τις χώρες που συνέβαλαν στη διαμεσολαβητική διαδικασία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Πακιστάν για τον ρόλο που διαδραμάτισε, αλλά και στο Κατάρ, το οποίο συμμετείχε στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απηύθυνε επίσης έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες χώρες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα, προκειμένου να προστατευθεί η συμφωνία από ενδεχόμενες κινήσεις που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν.

«Είναι σημαντικό όλες οι εμπλεκόμενες χώρες να επιδείξουν συνετή και υπεύθυνη στάση, ώστε να αποτραπούν προσπάθειες υπονόμευσης της συμφωνίας και να διαφυλαχθούν η περιφερειακή ειρήνη και η ασφάλεια», τόνισε ο Φιντάν.

Πηγή: skai.gr

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