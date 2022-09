Σοκ στην Τουρκία από την αμερικανική άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο: «Καταδικάζουμε την απόφαση»

Στη γείτονα βλέπουν την Ουάσιγκτον να δίνει υπερσύγχρονα F-35 στην Ελλάδα και να αναβαθμίζει στα F-16 σε Viper, και τώρα η Λευκωσία θα μπορεί να αγοράζει ό,τι όπλο θέλει.

Σοκ επικρατεί στην Τουρκία από την απόφαση των ΗΠΑ για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης. Η Άγκυρα εξέδωσε το Σάββατο οργισμένη ανακοίνωση, καταδικάζοντας την απόφαση του Λευκού Οίκου, και ζητώντας να αναθεωρηθεί.



«Στη γείτονα βλέπουν την Ουάσιγκτον να δίνει υπερσύγχρονα F-35 στην Ελλάδα και να αναβαθμίζει τα F-16 σε Viper, και τώρα η Λευκωσία θα μπορεί να αγοράζει ό,τι όπλο θέλει» σχολίασε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη. «Είναι απάντηση αυτό στην προσέγγιση Ερντογάν – Πούτιν;» διερωτώνται.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

«Καταδικάζουμε σθεναρά τη διεύρυνση του εύρους της απόφασης που έλαβαν οι ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2020 για άρση του εμπάργκο όπλων κατά της ''ελληνοκυπριακής διοίκησης (Κυπριακή Δημοκρατία).



Υποστηρίζουμε πλήρως την αντίδραση των αρχών της ''Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)''σχετικά με την εν λόγω απόφαση.



Η απόφαση αυτή, που έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας των δύο πλευρών στο νησί και θα κάνει την ελληνοκυπριακή πλευρά πιο αδιάλλακτη, θα επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Θα οδηγήσει σε κούρσα εξοπλισμών στο νησί και θα βλάψει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.



Καλούμε τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν αυτή την απόφαση και να ακολουθήσουν μια ισορροπημένη πολιτική έναντι των δύο πλευρών στο νησί.



Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα πρέπει να καταγράψει την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τις Συνθήκες του 1959-1960, και να ενεργήσει ανάλογα.



Σε κάθε περίπτωση, η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο των ιστορικών και νομικών της ευθυνών προκειμένου να διασφαλίσει την ύπαρξη, την ασφάλεια και την ειρήνη των Τουρκοκυπρίων».

It is with great satisfaction that I welcome the announcement by 🇺🇸 @StateDept on the complete lifting of the U.S. arms embargo on Cyprus🇨🇾. This is a landmark decision, reflecting the burgeoning strategic relationship between the two countries, including in the area of security. — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 17, 2022

H Λευκωσία χαιρετίζει την απόφαση

Με αναρτήσεις στο Twitter, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών χαιρετίζουν την απόφαση του State Department για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο.

«Με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανακοίνωση του State Department για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο», αναφέρει ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης και επισημαίνει: «Πρόκειται για μια απόφαση - ορόσημο, η οποία αντικατοπτρίζει την αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ασφάλειας».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Αναστασιάδης στον γερουσιαστή των Δημοκρατικών Ρόμπερτ Μενέντεζ, τον οποίο και ευχαριστεί δημόσια: '»Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω δημόσια τον Γερουσιαστή Μενέντεζ για όλη την δουλειά που έκανε δυνατή την σημερινή αυτή απόφαση, η οποία είναι σύμφωνη με εκείνη του 2019 για την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ενεργειακή Συνεργασία. Χτες συνομίλησα με τον Γερουσιαστή και για μια ακόμη φορά του εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου για την φιλία του».

Ευχαριστίες και εκτίμηση εκφράζει μέσα από ανάρτησή του το κυπριακό υπουργείο Άμυνας. «Αυτό ενισχύει τη συνεργασία μας και εγκαινιάζει μια νέα εποχή στις διμερείς μας σχέσεις, καθώς προωθούμε σταθερά μια μη αναστρέψιμη εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας», σημειώνεται.

We welcome the decision by #US @StateDept to proceed with the full lifting of 1987 Arms Embargo against #Cyprus | A political milestone that illustrates the continuous deepening of 🇺🇸🇨🇾 strategic partnership in #Security & #Defence as an integral part of regional stablity mosaic pic.twitter.com/GV70Jo8mwB — Cyprus MFA (@CyprusMFA) September 17, 2022

Το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών, τέλος, αναφέρει στο Twitter: «Χαιρετίζουμε την απόφαση του State Department να προχωρήσει στην πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων του 1987 κατά της Κύπρου: Ένα πολιτικό ορόσημο που δείχνει τη συνεχή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ-Κύπρου στην Ασφάλεια και Άμυνα ως αναπόσπαστο μέρος του μωσαϊκού περιφερειακής σταθερότητας».

Following @StateDept's decision for the total lifting of ITAR restrictions we express our thanks and appreciation.



This strengthens our cooperation and ushers a new era in our bilateral relations, as we are steadfastly promoting an irreversible security & defence partnership. pic.twitter.com/zI5UYHLQPc — Ministry of Defence (@DefenceCyprus) September 17, 2022

