Προκλητική απάντηση της Άγκυρας σε Μενέντεζ: «Δεν παραβιάζουμε τα χωρικά ύδατα κανενός – Οι ΗΠΑ είναι ο δύσκολος σύμμαχος»

Εξοργισμένη εμφανίζεται η Άγκυρα στο «σφυροκόπημα» του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ στο Κογκρέσο για τις αδιάλλακτες πολιτικές της.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης, ο διευθυντής επικοινωνίας του Ερντογάν Φαχρετίν Αλτούν απάντησε προκλητικά στον γερουσιαστή Μενέντεζ, δείχνοντας πόσο έχει εξοργιστεί η Άγκυρα. Όπως ισχυρίστηκε, η Τουρκία δεν παραβιάζει τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο άλλων χωρών. «Μερικοί από τους γείτονές μας έχουν επιδείξει αυτού του είδους τη συμπεριφορά και εμείς πάντα απαντάμε κατάλληλα. Δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση της κυριαρχίας μας» αναφέρει, αφήνοντας αιχμές για την Ελλάδα, χωρίς πάντως να την κατονομάζει.

Για το «δεξί χέρι» του Ερντογάν, φταίνε πάντα οι άλλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Οι ΗΠΑ είναι ο δύσκολος σύμμαχος» αναφέρει χαρακτηριστικά σε μπαράζ από tweets του, ενώ για το κυπριακό χαρακτηρίζει... ένοχο την ΕΕ.

«Είναι λυπηρό να βλέπει κανείς μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ και αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης να διαιωνίζουν μονόπλευρες απόψεις για τις πολιτικές της Τουρκίας. Οι στρεβλές και βαθιά λανθασμένες αναφορές στις πολιτικές και τις προσεγγίσεις της κυβέρνησής μας έχουν, δυστυχώς, γίνει βασικό στοιχείο των ακροάσεων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Ας αποδώσουμε ευθέως τα πρωτεία στον γερουσιαστή Μενέντεζ» δηλώνει σκωπτικά.



«Η Τουρκία δεν παραβιάζει τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο άλλων χωρών. Μερικοί από τους γείτονές μας έχουν επιδείξει αυτού του είδους τη συμπεριφορά και εμείς πάντα απαντάμε κατάλληλα. Δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση της κυριαρχίας μας. Η Τουρκία δεν παραβιάζει ποτέ την κυριαρχία άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των γεωτρήσεων που γίνονται στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες τους, όπως αντίθετα ισχυρίζεστε γερουσιαστή Μενέντεζ».



«Το μακροχρόνιο κυπριακό ζήτημα, την επίλυση του οποίου έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη, η ΕΕ είναι εδώ ο ένοχος. Η Τουρκία έχει επιδιώξει με συνέπεια να προμηθεύεται οπλικά συστήματα από συμμάχους στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Απευθυνθήκαμε σε άλλους προμηθευτές μόνο όταν οι επιτροπές του Κογκρέσου των ΗΠΑ, συχνά υπό την ηγεσία σας γερουσιαστή Μενέντεζ, το έκαναν απίστευτα δύσκολο».

