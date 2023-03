Σφυροκόπημα Μενέντεζ κατά Τουρκίας: Δεν της αξίζει να έχει F-16 - Βίντεο

Ακόμη μια σκληρή επίθεση κατά της Τουρκίας από τον δημοκρατικό γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ.

Μιλώντας ενώπιον του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ο πρόεδρος της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας ανέφερε ότι δεν της αξίζει να αποκτήσει F-16.

Αφού περιέγραψε μέσα σε μόλις 90 δευτερόλεπτα τις τουρκικές προκλήσεις εναντίον της Ελλάδας, αλλά και την στάση της Άγκυρας γενικότερα, στράφηκε προν τον Άντονι Μπλίνκεν και τον ρώτησε: «Πώς θα χαρακτηρίζατε μια τέτοια χώρα;».

«Νομίζω θα την αποκαλούσα έναν προκλητικό σύμμαχο» απάντησε ο Μπλίνκεν.

«Εγώ αποκαλώ την χώρα Τουρκία και δεν πιστεύω ότι μια τέτοια χώρα αξίζει να έχει F-16. Δεν ξέρω τι μηνύματα στέλνουμε στον κόσμο. Πως μπορεί να κάνει όλα αυτα τα πράγματα και μετά να μπορεί να πάρει και αμερικανική στρατιωτική βοήθεια» είπε στη συνέχεια ο Μπομπ Μενέντεζ.

Senator Bob Menendez launches 90 -second long tirade criticising Turkey on everything from human rights, ties w/Greece, delay of NATO expansion & asks “What do you call such a country?” Blinken responds: “A challenging ally.” Menendez says Ankara doesn’t deserve to get the F-16s. pic.twitter.com/kf7gZIrXsU