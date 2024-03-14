Την επανεκκίνηση ενός έργου που είχε βαλτώσει τα τελευταία 12 χρόνια δρομολογεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την υπογραφή νέας σύμβασης ώστε να προχωρήσουν τα έργα σε όλο το παραλιακό μέτωπο από τον 'Αγιο Κωνσταντίνο μέχρι και τα Καμ. Βούρλα στη Φθιώτιδα.

Στις ενέργειες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανακατασκευής της παραλιακής οδού του Αγίου Κωνσταντίνου και κατασκευής ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην ανατολική είσοδο των Καμένων Βούρλων, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την τελετή υπογραφής σύμβασης του έργου, στον 'Αγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας.

«Για να φτάσουμε ως εδώ, απαιτήθηκε πολλή και σκληρή δουλειά. Χρειάστηκε να ολοκληρωθούν αρκετά βήματα» είπε ο κ. Σταϊκούρας και πρόσθεσε: «Ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου ανέρχεται στα 15,6 εκατ. ευρώ και καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Ο υπουργός τόνισε ότι το έργο «έρχεται να συμπληρώσει σειρά παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στον δήμο Καμένων Βούρλων όπως η αναβάθμιση του λιμένα του Αγίου Κωνσταντίνου, η 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων και η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών Λουτρών Καμένων Βούρλων και Κονιαβίτη. Οι υποδομές σε συνδυασμό με τις επενδύσεις, αναμένεται να αλλάξουν τον αναπτυξιακό και τουριστικό χάρτη της περιοχής».

«Η Φθιώτιδα μπορεί να είναι αισιόδοξη. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο» ανέφερε απ' την πλευρά του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος και εξέφρασε την ανάγκη «να προχωράνε έργα όπως το συγκεκριμένο, που αποδεικνύουν ότι το κράτος φροντίζει για την καθημερινότητα του πολίτη».

Όπως επεσήμανε ο κ. Ταχιάος, «η υλοποίηση αυτού του έργου πρόκειται για έναν άθλο, ο οποίος πρέπει να πιστωθεί στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών» και πρόσθεσε ότι «σε αυτή την κυβέρνηση, η θεσμική τάξη είναι μία πραγματικότητα από όλους όσοι συμμετέχουν στη σύνθεσή της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

