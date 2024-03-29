Το Σαββατοκύριακο η πρώτη συνεδρίαση του Μεταβατικού Πανελλαδικού Συντονιστικού της Νέας Αριστεράς

Το διήμερο 30 και 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Μεταβατικού Πανελλαδικού Συντονιστικού της Νέας Αριστεράς.
Η συνεδρίαση θα γίνει στο ξενοδοχείο Wyndham ( (οδός Αχιλλέως 2, Αθήνα).
Οι εργασίες της συνεδρίασης θα ξεκινήσουν με την ομιλία του προέδρου της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, αύριο, στις 11.00 πμ.
Πηγή: skai.gr
- Μητσοτάκης στο υπουργικό: Στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου - Στις ευρωεκλογές θα ζυγιστεί και η πολιτική σταθερότητα στη χώρα
- Αυγέρη στον ΣΚΑΪ: Εγκαλώ τον κ. Καραμανλή για τα ψέματά του
- Καραμανλής στον ΣΚΑΪ: Είμαι στη διάθεση των αρχών για εξηγήσεις - Με κατηγορούν χωρίς να υπάρχουν κατηγορίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.