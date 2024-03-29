Λογαριασμός
Το Σαββατοκύριακο η πρώτη συνεδρίαση του Μεταβατικού Πανελλαδικού Συντονιστικού της Νέας Αριστεράς

Οι εργασίες της συνεδρίασης θα ξεκινήσουν με την ομιλία του προέδρου της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, αύριο, στις 11.00 πμ.

Νέα Αριστερά

Το διήμερο 30 και 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Μεταβατικού Πανελλαδικού Συντονιστικού της Νέας Αριστεράς.

Η συνεδρίαση θα γίνει στο ξενοδοχείο Wyndham ( (οδός Αχιλλέως 2, Αθήνα).

Οι εργασίες της συνεδρίασης θα ξεκινήσουν με την ομιλία του προέδρου της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, αύριο, στις 11.00 πμ.

