Το Σαββατοκύριακο η πρώτη συνεδρίαση του Μεταβατικού Πανελλαδικού Συντονιστικού της Νέας Αριστεράς

Το διήμερο 30 και 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Μεταβατικού Πανελλαδικού Συντονιστικού της Νέας Αριστεράς.

Η συνεδρίαση θα γίνει στο ξενοδοχείο Wyndham ( (οδός Αχιλλέως 2, Αθήνα).

Οι εργασίες της συνεδρίασης θα ξεκινήσουν με την ομιλία του προέδρου της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, αύριο, στις 11.00 πμ.

Πηγή: skai.gr

